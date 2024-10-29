شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في بيت لاهيا- (فيديوهات)

غزة: استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، ليلة الإثنين/ الثلاثاء، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 7 مواطنين بينهم أطفال وعدد من المفقودين، وإصابة آخرين إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وقصف مدفعي لمنزلين لعائلتي العمري وعبيد، في مشروع بيت لاهيا.

"حنين ٢٦ سنة ضعيفة".. بكل لوعة وحرق قلب تبحث هذه الأم الفلسطينية المكلومة عن حذاء وأشلاء ابنتها بعد قصف منزلهم في مدينة #غزة pic.twitter.com/H64wCD9SVJ — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 28, 2024

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الجرجاوي يؤوي نازحين من عائلة أبو لبن في شارع النفق بمدينة غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي السياق، أحرقت قوات الاحتلال مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا شمال القطاع.

#فيديو .. شهـ.ـداء وجرحى تحت الركام وفي الطرقات بمخيم جباليا بسبب استمرار حصار الاحتلال لشمال غزة وانعدام الخدمات الطبية pic.twitter.com/dsjk1LqzUE — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 29, 2024

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في محيط مسجد حراء في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,020 مواطنا، وإصابة 101,110 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.