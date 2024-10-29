سياسة | عربي | فلسطين

شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزلين في بيت لاهيا- (فيديوهات)

29 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
1

غزة: استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين، ليلة الإثنين/ الثلاثاء، بعد قصف الاحتلال الإسرائيلي منزلين في بيت لاهيا شمال قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد 7 مواطنين بينهم أطفال وعدد من المفقودين، وإصابة آخرين إثر قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي وقصف مدفعي لمنزلين لعائلتي العمري وعبيد، في مشروع بيت لاهيا.

كما أصيب عدد من المواطنين بجروح متفاوتة بعد قصف طائرات الاحتلال منزلا لعائلة الجرجاوي يؤوي نازحين من عائلة أبو لبن في شارع النفق بمدينة غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي السياق، أحرقت قوات الاحتلال مدرسة الفاخورة التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في مخيم جباليا شمال القطاع.

كما قصفت طائرات الاحتلال منزلاً في محيط مسجد حراء في مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 43,020 مواطنا، وإصابة 101,110 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول فصل الخطاب:
    أكتوبر 29, 2024 الساعة 4:43 ص

    اللهم دمر أمريكا وتل أبيب بجاه النبي محمد الحبيب مثلما دمروا غزة ولبنان هذي سنة كاملة وزيادة ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🐒🚀

    رد

أخبار ذات صلة

انتشال جثامين صحافية فلسطينية وشقيقيها بعد 44 يوما من قصف منزلهم في غزة- (صور)
منذ ساعتين
التغطية مستمرة.. حساب الشهيد أنس الشريف يوثق بداياته المهنية في تغطية حرب غزة- (فيديو)
منذ 3 ساعات
36 شهيداً في غزة السبت.. بينهم أب وأم وأطفالهما الأربعة- (فيديو)
منذ 5 ساعات
أرفع ديمقراطية في مجلس النواب الأمريكي تصف جرائم إسرائيل في غزة بـ”الإبادة الجماعية”
منذ 22 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية