شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم الشاطئ بغزة- (فيديو)

غزة: استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم الجمعة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الشاطئ.

وأفادت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء بينهم أطفال، وإصابات في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة القديري في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

متابعة.. اشتعال النيران في منزل بمخيم الشاطئ غرب مدينة غزة بعد استهدافه من قبل قوات الاحتلال. pic.twitter.com/GQFnbWUH9t — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 17, 2024

وفي سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال النار على المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,438 مواطنا، وإصابة 99,246 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.

(وكالات)