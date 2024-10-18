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شهداء ومصابون في قصف الاحتلال الإسرائيلي لمنزل في مخيم الشاطئ بغزة- (فيديو)

18 - أكتوبر - 2024

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غزة: استشهد عدد من المواطنين الفلسطينيين وأصيب آخرون بجروح فجر اليوم الجمعة، بعد قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في مخيم الشاطئ.

وأفادت مصادر طبية، بوصول عدد من الشهداء بينهم أطفال، وإصابات في قصف الاحتلال منزلاً لعائلة القديري في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وفي سياق متصل، أطلقت زوارق الاحتلال النار على المناطق الغربية لمخيم النصيرات وسط قطاع غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,438 مواطنا، وإصابة 99,246 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.
(وكالات)

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  1. يقول مرزوق:
    أكتوبر 18, 2024 الساعة 7:39 ص

    ياأيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنثى بالأنثى فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإحسان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم ﴾

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  2. يقول Hamid:
    أكتوبر 18, 2024 الساعة 8:38 ص

    صذقوني ! أیام قلیلۃ تفصلنا علی هذم الأقصی ! والشعوب العربیۃ الخانعۃ تنتضر ماتشات كرۃ القذم وآخرون ینتضرون بصبر حفلات ومهرجانات !

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