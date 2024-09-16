سياسة | عربي | فلسطين

شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شمال ووسط قطاع غزة- (فيديو)

16 - سبتمبر - 2024

حجم الخط
0

غزة:  استشهد ستة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب أبراج “الندى” شمال القطاع، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

كما أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال محيط برج الأندلس، شمال غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,226 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,413 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الأمم المتحدة تندد بـ”حرب بلا حدود” في قطاع غزة- (فيديو)
منذ 6 دقائق
بالكوفية الفلسطينية.. نواب موريتانيون يتظاهرون ضد الإبادة بغزة
منذ 22 ساعة
أين غوتيريش من مجازر غزة؟.. “القدس العربي” تستجوب المتحدث الرسمي للأمم المتحدة
منذ 23 ساعة
بعد مقتل شرطي في غزة.. حماس: خطط إسرائيل لضرب الجبهة الداخلية ستفشل
منذ 24 ساعة

اشترك في قائمتنا البريدية