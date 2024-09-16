شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف شمال ووسط قطاع غزة- (فيديو)

غزة: استشهد ستة مواطنين فلسطينيين وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، في قصف لقوات الاحتلال الإسرائيلي على شمال ووسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين، جراء استهداف الاحتلال مجموعة من المواطنين قرب أبراج “الندى” شمال القطاع، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأضافت أن الطيران الحربي الإسرائيلي استهدف منزلا في مخيم النصيرات وسط القطاع، ما أسفر عن استشهاد ثلاثة مواطنين وإصابة آخرين.

#شاهد | صدمة الأب عندما تعرف على جثة طفله من ملابسه لأن رأسه مقطوع بسبب القصف الإسرائيلي على قطاع غزة pic.twitter.com/vmOw48Hfkm — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 16, 2024

كما أصيب عدد من المواطنين جراء استهداف قوات الاحتلال محيط برج الأندلس، شمال غرب مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 41,226 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 95,413 آخرين، في حين لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم.

(وكالات)