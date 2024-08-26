سياسة | عربي | فلسطين

شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة غزة ومخيم المغازي- (فيديو)

منذ 22 دقيقة

حجم الخط
0

غزة: استشهد العديد من المدنيين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة غزة، ومخيم المغازي، وسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)  بأن طائرات الاحتلال استهدفت شقة سكنية في مخيم المغازي، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة آخرين.

وأشارت إلى أن الدفاع المدني انتشل ثلاثة شهداء وعددا من المصابين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة “النعسان” في عمارة التاج بشارع اليرموك في مدينة غزة، فيما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة “زينو” بشارع يافا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,435 مواطنا وإصابة 93,534 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

البيت الأبيض: محادثات وقف إطلاق النار في غزة ستتواصل في القاهرة
منذ 3 ساعات
مسؤول أممي رفيع لـ”القدس العربي”: كنا نتعاون مع الشرطة المحلية في غزة لتوزيع المساعدات لكن القوات الإسرائيلية استهدفتها
منذ 4 ساعات
5 شهداء جراء قصف شنته طائرات حربية إسرائيلية على منزلين في مدينة غزة وخان يونس- (فيديو وصور)
منذ 23 ساعة
استشهاد رضيعة ووالدتها بقصف إسرائيلي وسط قطاع غزة- (صورة)
24 - أغسطس - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية