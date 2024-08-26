شهداء ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة غزة ومخيم المغازي- (فيديو)

غزة: استشهد العديد من المدنيين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف مدينة غزة، ومخيم المغازي، وسط القطاع.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن طائرات الاحتلال استهدفت شقة سكنية في مخيم المغازي، ما أدى لاستشهاد ثلاثة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة آخرين.

وأشارت إلى أن الدفاع المدني انتشل ثلاثة شهداء وعددا من المصابين جراء قصف الاحتلال شقة سكنية لعائلة “النعسان” في عمارة التاج بشارع اليرموك في مدينة غزة، فيما استشهد عدد من المواطنين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية استهدفت منزلا لعائلة “زينو” بشارع يافا في حي التفاح شرق مدينة غزة.

شهيدان بقصف الاحتلال شقة سكنية بمنطقة العامودي شمال غرب قطاع غزة. pic.twitter.com/nWDnxapvyn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 26, 2024

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 40,435 مواطنا وإصابة 93,534 آخرين، فيما لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.

(وكالات)