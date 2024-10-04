شهد ارتقاء صحافيين في غزة وإصابة 9 بالضفة.. أيلول يشهد انفلاتا احتلاليا بالرصاص ضد الصحافيين الفلسطينيين

غزة- “القدس العربي”:

أكدت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، أن شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، شهد “انفلاتا احتلاليا” ضد الصحافيين الفلسطينيين.

ورصد تقرير إعلامي أصدرته لجنة الحريات في نقابة الصحافيين، 185 جريمة وانتهاكا من قبل جيش ومؤسسات الاحتلال خلال الشهر المنصرم، ضد الصحافيين الفلسطينيين.

وقالت إن هذا الشهر “حمل معه الكثير من الجرائم، وفي مقدمتها استشهاد الزميل الصحافي عبد الله كشكش برصاص طائرة مسيرة غرب مدينة رفح، في حين استشهد أيضا الزميل الصحافي محمد أبو شوقة في مخيم البريج بقصف صاروخي على منزله”.

واستنكرت نقابة الصحافيين الفلسطينيين، التصعيد المستمر في استهداف الصحافيين في قطاع غزة والضفة الغربية من قبل جيش الاحتلال، وهو ما أدى إلى استشهاد اثنين من الصحافيين، التحقوا بـ164 من زملائهم الذين قضوا بنيران الاحتلال منذ بداية العدوان على غزة في السابع من أكتوبر عام 2023.

وذكر التقرير أنه جرى رصد 9 إصابات دامية بالرصاص الحي وشظايا الصواريخ بالضفة الغربية وقطاع غزة، مع ارتفاع كبير جدا بإطلاق النار الحي من قبل جنود الاحتلال تجاه الطواقم الصحافية، بغرض منعهم من التغطية.

وأوضحت التقرير أنه جرى رصد 44 حالة هاجمت فيها قوات الاحتلال طواقم الصحافيين، لمنعهم من التغطية.

وتخلل الشهر الماضي، قيام جيش الاحتلال باعتقال خمسة من الصحافيين من بينهم صحافيتان، واقتحام وتدمير وتفتيش 10 من المؤسسات ومنازل الصحافيين.

كما سجل إصابة نحو 23 من الصحافيين باستنشاق الغاز السام المدمع، الذي أطلقه جيش الاحتلال اتجاههم، وتعرض 10 منهم لمحاولة الدهس والمطاردة بالعربات العسكرية.

وذكر التقرير أن “منهجية المنع من التغطية” طالت 67 من الصحافيين في الضفة الغربية، خلال عملهم في تغطية الأحداث وأغلبها في شمال الضفة الغربية.

وأكد التقرير على رفض النقابة إجراءات الاحتلال التي طالت قرار إغلاق مكتب قناة “الجزيرة” بمدينة رام الله ومصادرة معداتها الصحافية، وكذلك تفجير جهاز البث وتحطيم معدات “إذاعة ناس” في جنين، وتحطيم محتويات 11 من المؤسسات الإعلامية.

وأكدت نقابة الصحافيين رغم ذلك، على استمرار مساعيها في ملاحقة الاحتلال على جرائمه بحق الحالة الصحافية عبر التواصل مع كافة المنظمات الدولية الإعلامية والحقوقية، وصولا لـ”عدم إفلات كافة مستويات منظومة الاحتلال من العقاب على جرائمهم بحق الصحافيين الفلسطينيين”.

ومن المقرر أن تقيم نقابة الصحافيين الفلسطينيين فعاليات يوم الأحد المقبل، لإحياء الذكرى الأولى لـ”حرب الإبادة” التي تشنها دولة الاحتلال ضد قطاع غزة، بعنوان “أوقفوا حرب الإبادة بحق الصحافة في فلسطين”.

وسيجري تنظيم الفعالية الأولى في قطاع غزة، في مركز التضامن الإعلامي بمدينة دير البلح عند الساعة 11 صباحا، فيما سيجري تنظيم الفعالية الثانية عند ميدان المنارة في رام الله، عند الساعة 12 ظهرا.