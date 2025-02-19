سياسة | عربي | فلسطين

شهر على العدوان.. الجيش الإسرائيلي يقتل 56 فلسطينيا في الضفة

19 - فبراير - 2025

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رام الله: يواصل الجيش الإسرائيلي منذ شهر عدوانه على مناطق شمالي الضفة الغربية، ما أسفر حتى صباح الأربعاء، عن استشهاد 56 فلسطينيا وإصابة آخرين، وهدم وتدمير عشرات المنازل.

ولليوم الثلاثين يستمر الجيش الإسرائيلي في عدوانه على مدينة جنين ومخيمها، وفي مدينة طولكرم ومخيمها لليوم 24، بينما بدأ قبل 11 يوما عدوانا على مخيم نور شمس شرقي طولكرم.

وذكر شهود عيان أن الجيش الإسرائيلي دفع بتعزيزات عسكرية لمخيم جنين معززة بجرافات ومولدات كهرباء.

وبين الشهود أن الآليات الإسرائيلية تواصل العمل على شق طرقات في مخيم جنين على حساب المنازل الفلسطينية.

وتشير تقديرات رسمية إلى أن نحو 90 في المئة من الفلسطينيين بالمخيم نزحوا قسرا نحو بلدات وقرى في محافظة جنين.

وفي مخيم طولكرم بدأت جرافات إسرائيلية منذ أمس الثلاثاء عملية هدم منازل فلسطينية لشق طرقات وسط المخيم.

والثلاثاء، قال فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية لمخيم طولكرم إن السلطات الإسرائيلية تعمل على تغيير جغرافية المخيم وفتح طرقات لتسهيل عملياتها العسكرية لبسط سيطرتها على المخيم.

وأشار في تصريحات إلى أن تدمير الجيش الإسرائيلي 50 منزلا و280 محلا تجاريا منذ بدء عمليته العسكرية.

(الأناضول)

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