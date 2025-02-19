شهر على العدوان.. قوات الاحتلال الإسرائيلي تمنع عودة آلاف الفلسطينيين لمخيم جنين- (فيديو)

جنين: منع جيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، آلاف الفلسطينيين من سكان مخيم جنين للاجئين شمالي الضفة الغربية من العودة إلى منازلهم.

وتجمع آلاف الفلسطينيين على المدخل الرئيسي لمخيم جنين بعد أن تواردت أنباء نقلا عن هيئة الشؤون المدنية الفلسطينية (جهة التواصل مع جيش الاحتلال الإسرائيلي) بالسماح للسكان بالعودة إلى المخيم لوقت محدود ثم مغادرته.

وقالت بسمة مشارقة إحدى سكان مخيم جنين،: “تجمعنا هنا على مدخل المخيم لكي نعود ونرى ما حل بمخيمنا، ولكن جيش الاحتلال الإسرائيلي منعنا ولاحقنا”.

وأضافت: “نعلم أن منزلنا هدم، أريد العودة من حرقة دمي لنرى حتى الأطلال”.

وتابعت: “نقول للاحتلال: يكفي اخرج من مخيمنا. لم يتبق شيء لم يفعلوه”.



ومنذ 21 يناير/ كانون الثاني الماضي، خلّف عدوان جيش الاحتلال الإسرائيلي على شمال الضفة 56 شهيداا فلسطينيا وفق وزارة الصحة، إلى جانب نزوح آلاف آخرين، ودمار واسع في ممتلكات ومنازل وبنية تحتية.

ومنذ بدء الإبادة في غزة، وسّع جيش الاحتلال الإسرائيلي والمستوطنون اعتداءاتهم بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، ما أسفر عن استشهاد ما لا يقل عن 917 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، واعتقال 14 ألفا و500 آخرين، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

وارتكبت إسرائيل بدعم أمريكي، بين 7 أكتوبر 2023 و19 يناير 2025، إبادة جماعية بغزة خلّفت أكثر من 160 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 14 ألف مفقود، وسط دمار هائل.

(وكالات)