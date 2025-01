شهود على هجوم نيو أورلينز يروون “مشاهد رعب” صادمة- (فيديوهات)

نيو أورلينز: روى شهود على الهجوم الدامي الذي نفّذه عسكري أمريكي سابق، عندما دهس بشاحنته حشداً من المحتفلين برأس السنة في مدينة نيو أورلينز، فجر الأربعاء، في حادثة أسفرت عن مقتل 15 شخصاً على الأقل، مشاهد الرعب التي رأوها.

وقال زيون بارسونز (18 عاماً) لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “أفضل طريقة لوصف ما حدث هو أنها منطقة حرب. رأيت أشخاصاً يبكون في وضعية الجنين بعد إطلاق النار. كان الناس مرعوبين، كانوا يركضون ويصرخون”.

وأضاف: “رأيت فورد إف-150 تندفع نحوي”، مشيراً إلى أنه رأى بعد ذلك المركبة “ترمي أشخاصاً في الهواء” خلال مرورها.

وروى شاهد آخر، هو جيمي كوثران، لشبكة “إيه بي سي” أنه ركض مع أصدقائه نحو مبنى لحماية أنفسهم. صعدوا إلى إحدى شرفاته وشاهدوا ما كان يحصل في الأسفل.

New horrific video of the terrorist attack in New Orleans, look at how fast that SOB was going when he targeted people on the street pic.twitter.com/bYbGGSrxyr

وقال: “ما رأيناه كان جنونياً. كأنه مشهد من فيلم (…)، أحصينا على الفور عشر ضحايا، كان من الواضح أن ستاً منهم لقوا حتفهم، فيما الآخرون يصرخون مع عدم وجود أحد” لمساعدتهم.

وأضاف: “بقينا في مكاننا”.

وانتقد كوثران عدم وجود حواجز لحماية منطقة يتجمع فيها الناس بأعداد كبيرة، خصوصاً في يوم رأس السنة في نيو أورلينز، مدينة الحفلات والموسيقى.

أما إيثان أيرسمان، وهو سائح يبلغ 20 عاماً، أتى لتمضية إجازة مع شقيقه، فكان قد ذهب إلى فراشه قبل الهجوم… لكن في غرفة استأجرها قرب المأساة. وقال: “كان الأمر مخيفاً حقاً، خصوصاً لأنه كان باستطاعتنا رؤية جثث مصطفة من نافذتنا. لقد بكيت”.

FBI photographed the ISIS flag that was carried by Shamsud Din Jabbar, the New Orleans attack suspect who was raised in Beaumont, Texas, and served in the U.S. Army.

I have one question, why would he hoist the flag upside down if he knew what it means and is part of ISIS? pic.twitter.com/vK46tgRGYS

— Suppressed News. (@SuppressedNws) January 1, 2025