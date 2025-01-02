سياسة | دولي | الولايات المتحدة

شهود على هجوم نيو أورلينز يروون “مشاهد رعب” صادمة- (فيديوهات)

2 - يناير - 2025

محققون بالقرب من الموقع الذي قُتل فيه أشخاص على يد رجل يقود شاحنة في هجوم نيو أورليانز. 1 يناير 2025. رويترز

حجم الخط
4

نيو أورلينز: روى شهود على الهجوم الدامي الذي نفّذه عسكري أمريكي سابق، عندما دهس بشاحنته حشداً من المحتفلين برأس السنة في مدينة نيو أورلينز، فجر الأربعاء، في حادثة أسفرت عن مقتل 15 شخصاً على الأقل، مشاهد الرعب التي رأوها.

وقال زيون بارسونز (18 عاماً) لشبكة “سي إن إن” الأمريكية: “أفضل طريقة لوصف ما حدث هو أنها منطقة حرب. رأيت أشخاصاً يبكون في وضعية الجنين بعد إطلاق النار. كان الناس مرعوبين، كانوا يركضون ويصرخون”.

وأضاف: “رأيت فورد إف-150 تندفع نحوي”، مشيراً إلى أنه رأى بعد ذلك المركبة “ترمي أشخاصاً في الهواء” خلال مرورها.

وروى شاهد آخر، هو جيمي كوثران، لشبكة “إيه بي سي” أنه ركض مع أصدقائه نحو مبنى لحماية أنفسهم. صعدوا إلى إحدى شرفاته وشاهدوا ما كان يحصل في الأسفل.

وقال: “ما رأيناه كان جنونياً. كأنه مشهد من فيلم (…)، أحصينا على الفور عشر ضحايا، كان من الواضح أن ستاً منهم لقوا حتفهم، فيما الآخرون يصرخون مع عدم وجود أحد” لمساعدتهم.

وأضاف: “بقينا في مكاننا”.

فيلم رعب

وانتقد كوثران عدم وجود حواجز لحماية منطقة يتجمع فيها الناس بأعداد كبيرة، خصوصاً في يوم رأس السنة في نيو أورلينز، مدينة الحفلات والموسيقى.

أما إيثان أيرسمان، وهو سائح يبلغ 20 عاماً، أتى لتمضية إجازة مع شقيقه، فكان قد ذهب إلى فراشه قبل الهجوم… لكن في غرفة استأجرها قرب المأساة. وقال: “كان الأمر مخيفاً حقاً، خصوصاً لأنه كان باستطاعتنا رؤية جثث مصطفة من نافذتنا. لقد بكيت”.

بدورها، روت تيسا دوفال، التي جاءت للاحتفال من هيوستن في تكساس: “(قبل الهجوم) كان الجميع سعداء، وكانت الشوارع مذهلة. كنا نخطط للخروج. ذاك كان الحي الذي كنا سنأتي إليه لأن فيه كل الموسيقى والمرح… لكن قررنا في نهاية المطاف البقاء في فندقنا القريب (من الموقع). وهو قرار أنقذ حياتنا على الأرجح”.

وقالت كيمبرلي ستريكلين وزوجها مايكل، القادمان من ألاباما، وهي ولاية مجاورة للويزيانا، لصحيفة “نيويورك تايمز” إنهما شاهدا المركبة مسرعة في شارع بوربن، المعروف بحاناته ونواديه الليلية.

وأخبرت كيمبرلي: “سمعناه وهو يفتح الصمام، ثم سمعنا صوت الاصطدام، ثم الصراخ”، مضيفة: “احتجنا إلى بعض الوقت لندرك ما حصل. كان الأمر مرعباً، كأنه مشهد من فيلم رعب”.

وأوضحت أن صورة ضحية شابة ما زالت في ذهنها، وقالت: “لا أستطيع التوقف عن التفكير في صراخ هذه الفتاة”.

(أ ف ب)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  1. يقول السيراج / الجزائر:
    يناير 2, 2025 الساعة 6:36 ص

    – ليس هناك مشاهد أكثر رعبا مما يحدث لإخواننا في غزة ..

    رد
    1. يقول فصل الخطاب:
      يناير 2, 2025 الساعة 10:20 ص

      صدقت والله يا أخي الكريم أطفال ونساء غزة يتعرضون للقصف الوحشي المسعور من قبل عصابة الشر الصهيو أمريكية الغربية الحاقدة على الفلسطينيين منذ 1948 ✌️🇵🇸😓

  2. يقول Yousf:
    يناير 2, 2025 الساعة 6:53 ص

    نحن ندين هذا العمل الإرهابي ولكن على أمريكا ان ترحل من سوريا والعراق الان وتغلق قواعدها

    رد
  3. يقول فصل الخطاب:
    يناير 2, 2025 الساعة 8:33 ص

    عندما ينقلب السحر على السحرة من عصابة الأمريكان والبريطان والألمان والفرنسيس وإيطاليا والغرب العنصري البغيض المتغطرس الذي يرسل أسلحته القذرة لإبادة أطفال غزة هذي سنة وزيادة بلا رحمة أو شفقة ستكون النتيجة عكسية يا عينيا ✌️🇵🇸☹️☝️🔥🚀🐒

    رد

أخبار ذات صلة

السلطات الأمريكية ترجّح “الإرهاب” كدافع لعملية دهس أودت بـ15 شخصا في نيو أورلينز
2 - يناير - 2025
إصابة 10 أشخاص في هجوم مسلح استهدف ملهى بنيويورك
2 - يناير - 2025
واشنطن بوست: الحكومة الصينية اخترقت مكتب العقوبات بوزارة الخزانة الأمريكية
2 - يناير - 2025
22 مليار دولار مساعدات عسكرية أمريكية لإسرائيل خلال 11 شهرا
1 - يناير - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية