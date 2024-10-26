شهود عيان: أصوات طائرات حربية في أجواء الأردن- (فيديو)

عمان: أفاد شهود عيان بسماع أصوات طائرات حربية في أجواء الأردن.

ولم يتم التعرف على هوية الطائرات ومصدرها، ولكن الأصوات جاءت تزامنا مع هجمات إسرائيلية على إيران، وغارات إسرائيلية على محيط دمشق.

⬅️شهود عيان: اصوات طائرةت حربية في اجواء الاردن pic.twitter.com/141c88eN3F — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 25, 2024

(وكالات)