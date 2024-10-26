شهود عيان: أصوات طائرات حربية في أجواء الأردن- (فيديو)

عمان: أفاد شهود عيان بسماع أصوات طائرات حربية في أجواء الأردن.
ولم يتم التعرف على هوية الطائرات ومصدرها، ولكن الأصوات جاءت تزامنا مع هجمات إسرائيلية على إيران، وغارات إسرائيلية على محيط دمشق.
⬅️شهود عيان: اصوات طائرةت حربية في اجواء الاردن pic.twitter.com/141c88eN3F
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 25, 2024
(وكالات)
هلتصدى لها الدفاع الجوي الاردني كما تصدى لإيران
الأجواء والسيادة الاردنية مستباحة
مش عارفين هويه الطائرات الليله الماضيه فى أجواء الاردن ؟! اسمحوا لى ان اقول لكم هويه الطائرات من دولتين الاولى مالطا والثانيه البهاما؟!
منيح هيك؟!