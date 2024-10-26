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شهود عيان: أصوات طائرات حربية في أجواء الأردن- (فيديو)

26 - أكتوبر - 2024

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عمان: أفاد شهود عيان بسماع أصوات طائرات حربية في أجواء الأردن.

ولم يتم التعرف على هوية الطائرات ومصدرها، ولكن الأصوات جاءت تزامنا مع هجمات إسرائيلية على إيران، وغارات إسرائيلية على محيط دمشق.

(وكالات)

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  1. يقول قديري محمد.:
    أكتوبر 26, 2024 الساعة 5:10 ص

    هلتصدى لها الدفاع الجوي الاردني كما تصدى لإيران

    رد
  2. يقول محمد محمد:
    أكتوبر 26, 2024 الساعة 6:04 ص

    الأجواء والسيادة الاردنية مستباحة

    رد
  3. يقول ابوالسعيد:
    أكتوبر 26, 2024 الساعة 8:23 ص

    مش عارفين هويه الطائرات الليله الماضيه فى أجواء الاردن ؟! اسمحوا لى ان اقول لكم هويه الطائرات من دولتين الاولى مالطا والثانيه البهاما؟!
    منيح هيك؟!

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