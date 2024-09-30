شهود لرويترز: سماع دوي انفجارات في ريف دمشق

مسيّرة إسرائيلية فوق المنطقة الجنوبية بالقرب من الحدود السورية في 7 نوفمبر 2022- ا ف ب

دمشق: قال شهود لـ “رويترز”، اليوم الإثنين، إن دوي انفجارات سُمع في مناطق بريف دمشق في سوريا.

(رويترز)