شهود لرويترز: سماع دوي انفجارات في ريف دمشق

عاجل.. نعيم قاسم: سنختار أمينا عاما لحزب الله في أقرب فرصة وبحسب الآلية المعتمدة للاختيار
عاجل.. الشيخ نعيم قاسم: سنختار أميناً عاماً للحزب في أقرب فرصة
عاجل.. الشيخ نعيم قاسم: بعد اغتيال نصر الله استمرت عمليات المقاومة بالوتيرة نفسها وأكثر
مسيّرة إسرائيلية فوق المنطقة الجنوبية بالقرب من الحدود السورية في 7 نوفمبر 2022- ا ف ب
دمشق: قال شهود لـ “رويترز”، اليوم الإثنين، إن دوي انفجارات سُمع في مناطق بريف دمشق في سوريا.
(رويترز)
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