سياسة | عربي | سوريا

شهود لرويترز: سماع دوي انفجارات في ريف دمشق

منذ 20 دقيقة

مسيّرة إسرائيلية فوق المنطقة الجنوبية بالقرب من الحدود السورية في 7 نوفمبر 2022- ا ف ب

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دمشق: قال شهود لـ “رويترز”، اليوم الإثنين، إن دوي انفجارات سُمع في مناطق بريف دمشق في سوريا.

(رويترز)

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