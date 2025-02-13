شهيدان أحدهما طفل برصاص ومخلفات الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة- (فيديو)

“القدس العربي”: استشهد فلسطينيان أحدهما طفل، الخميس، برصاص الجيش الإسرائيلي وانفجار جسم من مخلفاته وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر محلية بأن الطفل أنس صقر النباهين “ارتقى برصاص الاحتلال أثناء توجهه لتفقد منزل عائلته بمنطقة جحر الديك شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة”.

“حبيبي سند عمري”.. وداع الطفل أنس صقر النباهين، الذي ارتقى برصاص الاحتلال أثناء توجهه لتفقد منزل عائلته بمنطقة جحر الديك شمال مخيم البريج وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/BzPE930rEm — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) February 13, 2025

وفي مخيم النصيرات وسط القطاع، أدى انفجار صاروخ من مخلفات الاحتلال أثناء تفكيكه إلى ارتقاء شهيد، وفق مصار محلية فلسطينية.

شهيد جراء انطلاق وسقوط صاروخ من مخلفات الحرب اثناء تفكيكه في بلوك سي بمخيم النصيرات وسط القطاع pic.twitter.com/rh3yI2WEBx — #القدس_ينتفض 🇵🇸 (@MyPalestine0) February 13, 2025

شهيد في مخيم النصيرات جراء سقوط صاروخ أطلق من داخل قطاع غزة pic.twitter.com/SDpI4A9zkJ — الحرب العالمية الثالثة (@WWIIIAR) February 13, 2025

وفي 29 يناير/ كانون الثاني الماضي، حذر لوك إيرفينغ، مدير دائرة الأمم المتحدة للأعمال المتعلقة بالألغام في الأرض الفلسطينية المحتلة، من التهديدات التي تشكلها الذخائر غير المنفجرة في غزة والضفة الغربية المحتلة.

ولا يوجد رقم دقيق لعدد الفلسطينيين الذين أصيبوا أو لقوا مصرعهم بسبب مخلفات الجيش الإسرائيلي التي انفجرت خلال الأيام الماضية.

ويواصل فريق هندسة المتفجرات التابع لوزارة الداخلية بقطاع غزة منذ بدء تنفيذ وقف إطلاق النار في 19 يناير الماضي، عمليات تحييد وإزالة المخلفات الحربية التي تركها الجيش الإسرائيلي.

وتُشكل المخلفات الحربية غير المنفجرة التي تركها الجيش الإسرائيلي عقب الانسحاب من قطاع غزة، تحديا للفلسطينيين الذين عادوا إلى تلك المناطق.

وفي 19 يناير الماضي، بدأ اتفاق لوقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل أسرى بين حماس وإسرائيل، يتضمن 3 مراحل تستمر كل منها 42 يوما، ويتم خلال الأولى التفاوض لبدء الثانية والثالثة، بوساطة مصر وقطر ودعم الولايات المتحدة.

(الأناضول)