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شهيدان إثر قصف إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة دبعال جنوب لبنان- (فيديو)

منذ ساعتين

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“القدس العربي”: استشهد شخصان وأصيب آخرون، مساء السبت، جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف منزلا في بلدة دبعال بقضاء صور جنوب لبنان.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان، إن “غارة للعدو الإسرائيلي على بلدة دبعال قضاء صور أدت إلى سقوط شهيدين”.

بدورها، أفادت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية بأن مسيرة إسرائيلية استهدفت المنزل بصاروخين، دون مزيد من التفاصيل.

وتأتي هذه الحادثة في ظل تصاعد التوتر على الجبهة الجنوبية، وسط استمرار الغارات الإسرائيلية على المناطق المدنية رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار منذ أواخر عام 2024.

ويذكر أن العدوان الإسرائيلي على لبنان اندلع في أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وتطور إلى حرب واسعة في سبتمبر/ أيلول 2024، خلفت آلاف الشهداء والجرحى، وسط خروقات متكررة لاتفاق وقف إطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل.

(وكالات)

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