سياسة | عربي | فلسطين

شهيدان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في القدس

منذ ساعة واحدة

صورة من مكان استشهاد الشابين في حي عين اللوزة في بلدة سلوان جنوب القدس المحتلة- (وفا)

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القدس: استشهد شابان فلسطينيان برصاص الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، خلال مواجهات اندلعت في حي سلوان جنوب القدس المحتلة.

وأفادت مصادر محلية بأن شابين-لم تعرف هويتهما بعد- استشهدا برصاص شرطة الاحتلال خلال مواجهات اندلعت في حي عين اللوزة في بلدة سلوان، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأشارت إلى أن شرطة الاحتلال أطلقت الرصاص بصورة مباشرة على الشابين وأصابتهما وتركتهما ينزفان دون السماح بإسعافهما، إلى أن ارتقيا.

كما اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي حي رأس العامود، وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام صوب المواطنين ومنازلهم، ما أدى إلى اندلاع مواجهات.

وفي بلدة العيسوية شمال القدس المحتلة، اندلعت مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، عقب اقتحامها البلدة، واستهدافها للمواطنين بالرصاص وقنابل الغاز السام، ونصب الحواجز العسكرية.

(وكالات)

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