الضفة.. ارتفاع حصيلة الشهداء برصاص وقصف إسرائيلي ليل الثلاثاء إلى 7- (فيديوهات)

طولكرم: ارتفع عدد الشهداء الفلسطينيين برصاص وقصف إسرائيلي ليل الاثنين/ الثلاثاء، إلى 7بينهم 6 في مدينة ومخيم طولكرم، بحسب وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان، إن “الشاب وليد مصيعي (26 عاما) استشهد برصاص الاحتلال في طولكرم”، ما يرفع حصيلة الشهداء في المدينة إلى 6، وإجمالي الشهداء في الضفة الغربية فجر الثلاثاء إلى 7.

وأوضحت الوزارة أيضا وجود “12 مصابا، بينهم 4 في وضع حرج”.

وقالت الوكالة: “استشهد شاب، فجر اليوم الثلاثاء، متأثرا بجروحه برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، قرب بلدة بيت عينون، شمال شرق الخليل”.

وكانت قوات الاحتلال، قد أطلقت النار الليلة الماضية، على الشاب محمد عبد المجيد الحلايقة (20 عاما)، وهو من بلدة الشيوخ، أثناء تواجده قرب مدخل بلدة بيت عينون، بزعم محاولته تنفيذ عملية طعن، وفق “وفا”.

ومنعت قوات الاحتلال الإسرائيلية طواقم الإسعاف من الاقتراب من الحلايقة وتقديم العلاج له، وتركته ينزف على الأرض حتى ارتقى شهيدا، واحتجزت جثمانه لديها.

كان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن ليل الاثنين/الثلاثاء “تحييد فلسطيني حاول تنفيذ عملية طعن قرب قرية بيت عنون الواقعة شمال كريات أربع في محافظة يهودا (الضفة). قائلا “لا يوجد ضحايا في صفوف القوات”.

واعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، 7 مواطنين من محافظة الخليل، جنوب الضفة الغربية.

وفي طولكرم، نقلت الوكالة عن مستشفى الشهيد ثابت ثابت الحكومي، “استشهاد ثلاثة شبان بعد قصفهم بصاروخ اطلقته قوات الاحتلال من طائرة مسيرة، ليرتفع عدد الشهداء اليوم إلى 5”.

وأشارت إلى أن الشهداء الثلاثة هم: سعيد سليمان يوسف ابو طاحون (24 عاما)، و جهاد خالد مقبل غانم (27 عام)، ومصعب عمر احمد الغول (21 عاما)، كما أصيب 9 آخرون، 3 منهم إصاباتهم حرجة.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية قد قالت في بيان: “استشهاد الشاب محمود علي حدايدة (25 عاما) متأثراً بإصابته الحرجة برصاص الاحتلال، مساء الاثنين، خلال العدوان على طولكرم”.

وأعلنت في بيان لاحق “ارتقاء الشاب حازم محمد حصري (28 عاما) بعد إصابته برصاصة في الصدر أطلقها عليه جيش الاحتلال خلال العدوان على طولكرم، ما يرفع حصيلة الشهداء إلى اثنين”.

وقال شهود عيان إن قوة خاصة إسرائيلية اقتحمت مخيم طولكرم، فيما انتشر قناصة الجيش الإسرائيلي على أسطح بعض البنايات.

ووفق الشهود، فإن اشتباكات اندلعت بين القوات المقتحمة ومسلحين فلسطينيين داخل المخيم، فيما تداول ناشطون على شبكات التواصل مقاطع فيديو تسمع فيها أصوات إطلاق نار.

من الاشتباكات العنيفة بين مقاومين وجنود الاحتلال قرب مخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/7nwpBDOCUC — القسطل الاخباري | القدس (@AlQastalps) November 14, 2023

واعتقلت القوات، فجر الثلاثاء، مواطنين اثنين من بلدة بيت ريما، شمال غرب رام الله.

وفجرت القوات منزلا في قرية عوريف جنوب نابلس، بعد أن اقتحمت بأكثر من 20 مركبة عسكرية القرية وداهمت منزل عائلة الشهيد مهند شحادة، بعد محاصرته، ثم قامت بتفجيره.

لحظة تفجير عبوة ناسفة في آلية للاحتلال (D9) خلال اقتحام مدينة ومخيم طولكرم، والاشتباكات مستمرة منذ ساعات استشهد خلالها ٥ على الأقل. pic.twitter.com/PqfIvCdmPv — أدهم أبو سلمية #غزة 🇵🇸 (@adham922) November 14, 2023

واقتحمت القوات مدينة قلقيلية شمالي الضفة الغربية من محاور عدة وحاصرت منزلا.

وتشهد أنحاء متفرقة من الضفة الغربية، بما فيها مدينة القدس الشرقية، حملات مداهمة واقتحامات للقرى والبلدات من جانب الجيش الإسرائيلي، تصحبها مواجهات واعتقالات وإطلاق نار وقنابل غاز على الفلسطينيين.

وارتفعت حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة إلى 194 وإصابة أكثر من 2700 آخرين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، وفق وزارة الصحة الفلسطينية.

(وكالات)