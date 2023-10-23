شهيدان برصاص جيش الاحتلال قرب رام الله وحملة اعتقالات واسعة بالضفة الغربية

الضفة الغربية: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الإثنين، استشهاد مواطنين برصاص جيش الاحتلال خلال عدوانه على مخيم الجلزون شمالي مدينة رام الله، وسط الضفة الغربية.

وأشارت الوزارة في بيان إلى إصابة 4 فلسطينيين آخرين بجروح.

وسط إطلاق نار كثيف

قوات الاحتلال تعتقل الصحفي الجريح محمد عطا خلال حملة اعتقالات واسعة في مخيم الجلزون pic.twitter.com/LiWQZB7y1d — Newpress | نيو برس (@NewpressPs) October 23, 2023

تغطية صحفية: "اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في مخيم الجلزون شمال رام الله". pic.twitter.com/uM1E4OrCIG — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) October 23, 2023

في غضون ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال، مدينة أريحا ومخيم عقبة جبر، واعتقلت 9 مواطنين.

وقالت مصادر محلية لوكالة الأنباء الفلسطينية “وفا” إن “قوات الاحتلال داهمت عدة منازل في المخيم واعتقلت 9 مواطنين”.

وحسب المصادر فإن قوات الاحتلال تواصل اقتحام المخيم حتى اللحظة برفقة جرافة عسكرية.

كما اقتحمت القوات، بلدة بيت ريما شمال غرب رام الله، واعتقلت عددا من الفلسطينيين.

وقالت مصادر محلية للوكالة، إن “قوات الاحتلال داهمت عددا من المنازل في البلدة، واعتقلت عددا من المواطنين، عرف منهم عماد أحمد البرغوثي”.

جاء ذلك عقب انطلاق مسيرتين في مدينة رام الله ومخيم الجلزون، فجر الإثنين، تنديدا بالعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة لليوم السابع عشر على التوالي.

كما اعتقلت القوات الإسرائيلية 11 فلسطينيا على الأقل من بلدة بني نعيم جنوبي الخليل بعد مداهمة منازلهم وتفتيشها، وفق ما أفادت مصادر محلية.

واعتقلت القوات، فجر الإثنين، 11 فلسطينيا من مناطق مختلفة في محافظة بيت لحم، و6 آخرين من حي الضاحية، وقرية يتما، ومنطقة عراق التايه، وبلدة بيت فوريك، بمحافظة نابلس، بحسب ما أفادت مصادر أمنية.

(الأناضول)