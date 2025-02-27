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شهيدان بغارة إسرائيلية على الهرمل شرقي لبنان- (فيديو)

27 - فبراير - 2025

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بيروت: استُشهد شخصان، الخميس، بغارة إسرائيلية استهدفت شاحنة صغيرة في مدينة الهرمل شمال شرقي لبنان.

وأفاد شهود عيان، بأن غارة إسرائيلية بثلاثة صواريخ استهدفت شاحنة صغيرة في حي الدورة بالهرمل ما أدى إلى استشهاد شخصين.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن “الغارة على الهرمل أدت إلى استشهاد شخصين”.

(الأناضول)

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