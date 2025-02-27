شهيدان بغارة إسرائيلية على الهرمل شرقي لبنان- (فيديو)

بيروت: استُشهد شخصان، الخميس، بغارة إسرائيلية استهدفت شاحنة صغيرة في مدينة الهرمل شمال شرقي لبنان.

وأفاد شهود عيان، بأن غارة إسرائيلية بثلاثة صواريخ استهدفت شاحنة صغيرة في حي الدورة بالهرمل ما أدى إلى استشهاد شخصين.

من جهتها، أكدت وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية أن “الغارة على الهرمل أدت إلى استشهاد شخصين”.

بالفيديو | لقطات توثّق ما خلّفته الغارتين الإسرائيليّتن على #الهرمل وقد أعلن مركز عمليات طوارئ الصحة أن القصف أدى في حصيلة أولية إلى سقوط شهيد وإصابة شخص بجروح pic.twitter.com/WxGenoZBpj — إرتكاز نيوز (@Ertikaznews) February 27, 2025

(الأناضول)