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شهيدان بغارة إسرائيلية في جنوب لبنان- (فيديو)

منذ ساعة واحدة

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بيروت: استشهد شخصان على الأقلّ، الجمعة، جراء غارة اسرائيلية على جنوب لبنان، على ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية، على الرغم من سريان وقف إطلاق نار بين “حزب الله” واسرائيل منذ أكثر من شهر.

وقالت الوزارة في بيان إن “غارة العدو الإسرائيلي على بلدة طيردبا أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد شخصين وإصابة شخصين آخرين بجروح”.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن “مسيرة معادية استهدفت سيارة في بلدة طيردبا” التي تقع على بعد نحو 20 كيلومترا عن الحدود.

وبحسب مصدر أمني فضّل عدم الكشف عن هويته فإن الغارة استهدفت “راجمة صواريخ” بدأت بالانفجار إثر الغارة.

ودخل وقف لإطلاق النار حيز التنفيذ في 27 تشرين الثاني/نوفمبر بعد مواجهة بين إسرائيل و”حزب الله” استمرت منذ الثامن من تشرين الأول/أكتوبر 2023، وتحوّلت منذ أيلول/سبتمبر الماضي الى حرب مدمّرة.

وينصّ الاتفاق الذي تمّ التوصل إليه بوساطة أمريكية، على انسحاب الجيش الإسرائيلي من المناطق التي دخلها، خلال مهلة ستين يوما تنتهي في 26 كانون الثاني/يناير، على أن يعزز الجيش اللبناني واليونيفيل انتشارهما مكان القوات الإسرائيلية و”حزب الله”.

ويتعيّن على الحزب بموجب الاتفاق أن يسحب قواته إلى شمال نهر الليطاني، على بعد حوالى 30 كيلومترا من الحدود مع إسرائيل، وأن يفكك أي بنية تحتية عسكرية فيها.

وبموجب الاتفاق، تتولى لجنة خماسية تضم الولايات المتحدة وفرنسا إضافة الى لبنان وإسرائيل واليونيفيل، مراقبة الالتزام ببنوده والتعامل مع الخروقات التي يبلغ عنها كل طرف.

وأفادت السلطات اللبنانية بأن النزاع أسفر عن استشهاد أكثر من أربعة آلاف شخص منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، غالبيتهم منذ أيلول/سبتمبر الماضي. وأشارت الى أن بعض هؤلاء قتلوا بعد بدء سريان الهدنة.

وكان الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم أكد في وقت سابق في كانون الثاني/يناير أن حزبه مستعدّ للرد على “خروقات” إسرائيل لوقف إطلاق النار.

(وكالات)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    يناير 10, 2025 الساعة 4:21 م

    هه فهل سيتدخل الجيش اللبناني لإنقاذ حياة المدنيين الأبرياء العزل الصامدين في أرض لبنان أمام التمدد الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم الذي يبيد البشر والحجر في فلسطين منذ 1948 بدعم أمريكي بريطاني وغربي غادر حاقد جبان سارق لأرض فلسطين ✌️🇵🇸☹️☝️🚀🐒🔥🐒

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