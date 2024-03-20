3 شهداء بقصف استهدف سيارة في مدينة جنين شمال الضفة الغربية- (صور وفيديو)

جنين: استُشهد 3 فلسطينيين، الأربعاء، باستهداف مسيرات إسرائيلية سيارة على أطراف مخيم جنين شمالي الضفة الغربية.

وقالت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”: “استشهد 3 مواطنين، مساء الأربعاء، إثر قصف مُسيرات إسرائيلية لسيارة على أطراف مخيم جنين”.

ونقلت الوكالة الفلسطينية عن جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في جنين، إن طواقمها “نقلت 3 شهداء على الأقل إلى مستشفى جنين الحكومي”.

وأشارت إلى وجود “إصابة خطيرة” جراء الاستهداف.

💢مشهد مرعب.. لحظة قصف الاحتلال مركبتين في جنين، ما أدى لارتقاء ثلاثة شهــداء. pic.twitter.com/OmGW6lhwwB — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) March 20, 2024

من جانبه، قال مدير مستشفى جنين الحكومي وسام بكر، إن “جثماني شهيدين وصلا إلى المستشفى أشلاء متفحمة، حيث وجد الأطباء صعوبة في التعرف على هويتهما”، وفق “وفا”.

بينما أفادت إدارة مستشفى ابن سينا بجنين، بأن “جثمان شهيد وصل إلى المستشفى أشلاء، بجانب إصابة خطيرة جراء القصف”، وفق ذات المصدر.

ونقلت “وفا” عن شهود عيان، إن طيران إسرائيلي استهدف سيارة بصاروخين على الأقل، أثناء مرورها في الشارع المحاذي لمستشفى ابن سينا، ما أدى إلى اشتعال النيران فيها.

مشاهد صعبة جداً

عملية إغتيال بعد استهداف مركبة في مخيم جنين ، والحديث عن شهيدين . pic.twitter.com/lfHZFimToP — Tamer | تامر (@tamerqdh) March 20, 2024

بالتزامن مع وقت الإفطار || طيران الاحتلال يقصـ.ف سيارتين في مخيم جنين وتناثر اشـ،لاء لشـ٨ـداء في موقع العد9ان. pic.twitter.com/1BKJJSr7OJ — ق.ض (@Jales_tinian2) March 20, 2024

بدوره، اعترف الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، بقصف سيارة في جنين بطائرة مسيرة، قائلا إنها كانت تقل اثنين من كبار قادة حركة الجهاد الإسلامي.

وذكر البيان: “في إطار نشاط مشترك للجيش الإسرائيلي والشاباك (جهاز الأمن العام)، أغارت طائرة مسيرة تابعة لسلاح الجو على سيارة تقل اثنين” من كبار قادة الجهاد الإسلامي في منطقة جنين.

وأضاف: “قُتل في الهجوم أحمد بركات، منفذ هجوم إطلاق النار في حرميش (مستوطنة إسرائيلية شمال محافظة طولكرم شمالي الضفة) في مايو/ أيار 2023، والذي قُتل فيه المواطن مئير تماري”.

وتابع: كما شمل الهجوم أيضا محمد حواشين، قائد مجموعة للجهاد الإسلامي في جنين، إلى جانب عنصرين آخرين غيرهما.

ووفق الجيش الإسرائيلي فإن “العنصرين اللذين تعرضا للهجوم كانا يروجان أيضًا لهجمات كبيرة ضد مواطني إسرائيل في هذه الأيام”، على حد تعبيره.

وزاد: وقف الاثنان وراء محاولة إدخال فلسطيني إلى قلب إسرائيل، الذي تم إحباطه في 11 مارس/ آذار الجاري، ووجها العملية التي “تمت بعبوة ناسفة استهدفت قوات الجيش في 8 مارس، وأسفرت عن إصابة سبعة جنود بجروح في محيط مفرق حوميش”.

شهداء عملية الاغتيال في جنين :

المُطارد احمد هاني بركات (ابو الهاني)

المُطارد محمود رحال

والمُطارد محمد الفايد pic.twitter.com/uozzjMw7tk — أركــــــــــان (@ar2aan) March 20, 2024

ومنذ اندلاع الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، تصاعدت وتيرة تنفيذ الجيش الإسرائيلي عمليات اعتقال واغتيال لناشطين في الضفة الغربية بما في ذلك من خلال تنفيذ غارات جوية، وعمليات اقتحام ليلية، ما أسفر عن مقتل وإصابة مئات الفلسطينيين.

وخلفت الحرب الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة عشرات آلاف الضحايا المدنيين، معظمهم أطفال ونساء، ودمار هائل وكارثة إنسانية غير مسبوقة، ما أدى إلى مثول إسرائيل للمرة الأولى منذ قيامها في 1948، أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب “إبادة جماعية”.

(الأناضول)