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4 شهداء في عدوان جيش الاحتلال على مخيم نور شمس- (فيديوهات)

21 - مارس - 2024

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طولكرم: قتل جيش الاحتلال فلسطينيين اثنين في مخيم نور شمس شمالي الضفة الغربية المحتلة الخميس، ما رفع عدد الشهداء إلى أربعة منذ بداية اليوم، وفق مصادر فلسطينية رسمية.
وأفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها “نقلت جثمانين من مخيم نور شمس ليرتفع عدد الشهداء إلى 4”.

وذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) نقلا عن مصادر طبية بأن شهيدين من الأربعة هما نضال أبو عبيد وإياد نضال عزمي كانوح.

وكانت وزارة الصحة الفلسطينية أعلنت فجر الخميس “وصول شهيدين من مخيم نور شمس لمستشفى طولكرم الحكومي”.
وقال شهود عيان، إن الجيش الإسرائيلي قصف موقعا في حارة المنشية بالمخيم بواسطة طائرة مسيّرة؛ مما أودى بحياة فلسطينيين اثنين، كما داهم منازل في المخيم ومحيطه وحقق مع ساكنيها.
وشرعت جرافات عسكرية إسرائيلية بعملية تجريف واسعة لبنى تحتية وممتلكات مواطنين، بحسب الشهود.
وقال الشهود إن اشتباكا مسلحا بالرصاص اندلع بين الجيش الإسرائيلي ومقاومين، وحاصر الجيش منزلا واشتبك مع مَن بداخله لساعات قبل أن ينسحب.
ومساء الأربعاء، قتل الجيش الإسرائيلي 3 فلسطينيين وأصاب رابعا بجروح في قصف لمركبة فلسطينية في حي الهدف بمخيم جنين شمالي الضفة؛ وفق مصادر محلية وطبية فلسطينية.

(وكالات)

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