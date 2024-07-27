سياسة | عربي | فلسطين

شهيدان وعشرات الإصابات خلال اقتحام مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية المحتلة- (صور وفيديو)

منذ 20 دقيقة

حجم الخط
0

نابلس: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين وأصاب العشرات، السبت، خلال اقتحامه مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد الفتى لؤي محمد مشة (17 عاما)، والشاب علي بسام حشاش (24 عاما)”.

وأشارت إلى تعامل “الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي مع 22 إصابة (بينها 3 بحالة خطيرة)، جراء عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس”.

من جهتها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها نقلت إلى المستشفيات في نابلس “29 إصابة، بينها 5 خطره”.

وفي بيان سابق قالت الجمعية إن من بين الإصابات التي نقلتها إلى المستشفى “إصابتان لشابين في العشرينيات من العمر نتيجة قصفهما عبر طائرة درون”، مشيرة إلى إجراء “إنعاش لقلب ورئتي أحدهما”.

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن “قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات”.

وأضافت أن القوة انسحبت وبعد نحو ساعة جددت اقتحام المخيم “وتمركزت في محيط المخيم وعند مداخله، ونشرت قناصتها على البنايات المرتفعة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع”.

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى 592 إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

قوات الاحتلال تقتحم مدن متفرقة في الضفة الغربية وتنفذ حملة اعتقالات وتهدم منازل وتعزز حصار البلدة القديمة في الخليل
25 - يوليو - 2024
صدمة أم فلسطينية لم تتعرف على نجلها الأسير المفرج عنه
25 - يوليو - 2024
استشهاد طفل فلسطيني متأثرا بإصابته شمالي الضفة.. وقوات الاحتلال تعيد اقتحام طولكرم خلال يومين – (تدوينة)
23 - يوليو - 2024
مواجهات متفرقة بين فلسطينيين وجيش الاحتلال الإسرائيلي في الضفة- (فيديو)
19 - يوليو - 2024

اشترك في قائمتنا البريدية