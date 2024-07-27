شهيدان وعشرات الإصابات خلال اقتحام مخيم بلاطة شمال الضفة الغربية المحتلة- (صور وفيديو)

نابلس: قتل الجيش الإسرائيلي فلسطينيين اثنين وأصاب العشرات، السبت، خلال اقتحامه مخيم بلاطة شرق مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان “استشهاد الفتى لؤي محمد مشة (17 عاما)، والشاب علي بسام حشاش (24 عاما)”.

وأشارت إلى تعامل “الطواقم الطبية في مستشفى رفيديا الحكومي مع 22 إصابة (بينها 3 بحالة خطيرة)، جراء عدوان الاحتلال على مخيم بلاطة في نابلس”.

من جهتها، أفادت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، في بيان، بأن طواقمها نقلت إلى المستشفيات في نابلس “29 إصابة، بينها 5 خطره”.

نقل إصابة بحالة حرجة لأحد المسعفين، جراء قصف الاحتلال على مخيم بلاطة شرق نابلس. pic.twitter.com/wKgFA4lWiW — Ansam (@ansammmml) July 27, 2024

وفي بيان سابق قالت الجمعية إن من بين الإصابات التي نقلتها إلى المستشفى “إصابتان لشابين في العشرينيات من العمر نتيجة قصفهما عبر طائرة درون”، مشيرة إلى إجراء “إنعاش لقلب ورئتي أحدهما”.

مخيم بلاطة بعد قصف الاحتلال pic.twitter.com/GWyHERgotA — 🇵🇸🇵🇸منير الجاغوب 🇵🇸🇵🇸 (@MonirAljaghoub) July 27, 2024

ووفق وكالة الأنباء الرسمية الفلسطينية، فإن “قوة كبيرة من جيش الاحتلال معززة بعدد من الدوريات والآليات المصفحة اقتحمت مخيم بلاطة، وسط إطلاق كثيف للرصاص وسماع دوي انفجارات”.

وأضافت أن القوة انسحبت وبعد نحو ساعة جددت اقتحام المخيم “وتمركزت في محيط المخيم وعند مداخله، ونشرت قناصتها على البنايات المرتفعة، وسط تحليق لطائرات الاستطلاع”.

#مخيم_بلاطة مخيم الشهـ..داء مخيم البطولة مخيم التضحية وفليشهد العالم بأكمله بأن مخيم بلاطة قدم خيرة شبابها في سبيل الله و الوطن اللهم تقبل شهدائنا مع الانبياء والصديقين 💔

من وداع الشهيـ..د المجاهد علي حشاش جنات الخلد بإذن الله بارك الله في جهادك 🥷💔 pic.twitter.com/TNqESX1kcd — Ghadirtanbouz 𓂆 (@ghadirtanbouz80) July 27, 2024

وبذلك يرتفع عدد الفلسطينيين الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي في الضفة إلى 592 إضافة إلى نحو 5 آلاف و400 جريح منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، وفق معطيات رسمية فلسطينية.

(وكالات)