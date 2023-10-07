شهيدان خلال مواجهات مع جيش الاحتلال بالضفة الغربية 

رام الله: اسُتشهد فلسطينيان، السبت، برصاص جيش الاحتلال في الضفة الغربية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان وصل: “وصول شهيدين إلى مجمع فلسطين برام الله ومستشفى أريحا الحكومي”.

وكانت مواجهات عنيفة اندلعت في مواقع متفرقة من الضفة الغربية بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن مواجهات اندلعت في محافظات ورام الله وأريحا، ونابلس وقلقيلية والخليل.

واستخدم الجيش الإسرائيلي الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع.

وكانت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني قد قالت في بيان إن طواقمها “تعاملت مع 33 إصابة في الضفة الغربية بما فيها القدس”.

يأتي ذلك وسط تصاعد التوتر في قطاع غزة، إذ أعلنت “كتائب القسام” الجناح المسلح لحركة “حماس”، فجر السبت، بدء عملية عسكرية باسم “طوفان الأقصى” من غزة “بضربة أولى استهدفت مواقع ومطارات وتحصينات عسكرية للعدو”.

وردا على ذلك، أعلن الجيش الإسرائيلي إطلاق عملية “السيوف الحديدية” ضد “حماس” في غزة، قائلا في بيان، إن طائراته “بدأت شن غارات في عدة مناطق بالقطاع على أهداف تابعة لحماس”.

وتواصل فصائل فلسطينية إطلاق رشقاتها الصاروخية باتجاه المدن والبلدات الإسرائيلية، والتي بدأتها فجر السبت، فيما يواصل الجيش الإسرائيلي شن غاراته على مناطق مختلفة من القطاع.

وسبق ذلك توتر متصاعد في الضفة الغربية بما فيها مدينة القدس جراء اعتداءات المستوطنين واقتحام الجيش الإسرائيلي.

(الأناضول)