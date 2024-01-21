شهيدان على الأقل في هجوم بطائرة مسيرة إسرائيلية على جنوب لبنان- (صورة وفيديو)

بيروت: قالت مصادر أمنية إن شخصين على الأقل استشهدا وأصيب عدد آخر في غارة إسرائيلية بطائرة مسيرة اليوم الأحد استهدفت سيارة في جنوب لبنان.

وقال سكان ومصادر أمنية إن سيارات الإسعاف هرعت إلى الموقع القريب من نقطة تفتيش تابعة للجيش اللبناني، ولم يتضح الأشخاص الذين استهدفهم الهجوم.

وأوردت وكالة الأنباء الرسمية أن “مسيّرة إسرائيلية نفذت عدوانًا جويًا، حيث استهدفت سيارة رباعية الدفع، بالقرب من حاجز الجيش اللبناني، عند مفترق كفرا – صربين، في قضاء بنت جبيل (جنوب)، وأطلقت باتجاهها صاروخا موجّها”.

وتابعت الوكالة أن “القصف أدى إلى تدمير السيارة واحتراقها واحتراق سيارة أخرى كانت بقربها، بالإضافة إلى سقوط شهيد وعدد من الجرحى، إصاباتهم متوسطة وطفيفة”، دون تفاصيل حول هوياتهم.

وفي وقت سابق الأحد، أفادت الوكالة اللبنانية عن تعرّض بلدة مركبا (جنوب) لغارتين إسرائيليتين، إلى جانب قصف أطراف بلدة عيتا الشعب.

اللحظات الاولى بعد إستهداف سيارة في كفرا جنوب لبنان pic.twitter.com/thhfJRS941 — صيدا أون لاين (@SaidaOnline_com) January 21, 2024

غارة إسرائيلية تستهدف سيارة في بلدة كفرا جنوبي #لبنان

استهدفت مسيرة إسرائيلية سيارة في بلدة كفرا جنوب لبنان، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية على علو منخفض في أجواء جنوب لبنان. pic.twitter.com/nxUr6Bmb4F — برق نيوز (@barqnewskw) January 21, 2024

(وكالات)