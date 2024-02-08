شهيدان فلسطينيان وجرحى في قصف إسرائيلي على دير البلح

غزة: استشهد مواطنان فلسطينان وأصيب آخرون، الليلة، في قصف نفذته قوات الاحتلال الإسرائيلي على مناطق متفرقة في قطاع غزة.

وقالت مصادر محلية إن مواطنين فلسطينين استشهدا وأصيب مواطنون آخرون في قصف منزل يعود لعائلة الزريعي في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة، في وقت وصلت عدة إصابات لمركز تابع لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني بعد قصف رياض للأطفال في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

كما أصيب مواطن عقب فتح زوارق الاحتلال الحربية النار تجاه مواطنين في مدينة دير البلح.

(وكالات)