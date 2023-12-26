شهيدان في الخليل برصاص الاحتلال… واقتحامات في طولكرم وقلقيلية ورام الله

الضفة الغربية – «القدس العربي»: قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا وفتى فلسطينيين، فيما أصابت آخرين خلال مواجهات في مخيم الفوار جنوب الخليل، كما اقتحمت مخيم نور شمس المحاذي لطولكرم وفجرت منزلين ودمرت بنى تحتية.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن قوات الاحتلال قتلت الشاب إبراهيم ماجد عبد المجيد الطيطي (31 عاما)، والفتى أحمد محمد يوسف ياغي (17 عاما) في مخيم الفوار.

وتحدثت مصادر محلية عن اقتحام المخيم وإطلاق الرصاص الحي والقنابل الصوتية باتجاه المواطنين، ما أدى لاندلاع مواجهات عنيفة تصدى خلالها شباب المنطقة للاقتحام الواسع للمخيم.

وأفادت جمعية الهلال الأحمر أن طواقمها نقلت إصابتين خطيرتين تحت الإنعاش وعددا كبيرا من الإصابات الأخرى خلال مواجهات مخيم الفوار، ليعلن لاحق عن ارتقاء الإصابتين.

وشيعت جماهير حاشدة في المخيم جثماني الشهيدين، حيث انطلق موكب التشييع من أمام مستشفى يطا الحكومي، وجاب شوارع المخيم، حتى وصوله إلى منزلي الشهيدين.

وأغلقت قوات الاحتلال المدخل الرئيس للمخيم، تزامنا مع وصول موكب التشييع، وشددت إجراءاتها العسكرية.

وفي طولكرم، نفذت قوات معززة اقتحاماً كبيراً لمخيم نور شمس استمرّ أكثر من 7 ساعات وتخللته اشتباكات عنيفة وتفجير عبوات ناسفة في قوات الاحتلال، الذي خرب البنية التحتية وفجر منازل في المخيم.

وقالت مصادر محلية إن قوة عسكرية كبيرة اقتحمت المدينة من محورها الغربي، باتجاه شارع خضوري، ودوار العليمي، وشارع السكة، ترافقها جرافات، بالتزامن مع تحليق طائرات الاستطلاع في أجواء طولكرم ومخيماتها على ارتفاع منخفض.

وأشارت إلى محاصرة مخيم نور شمس من كافة الجهات، وسط انتشر عشرات الجنود في ضاحية ذنابة شرق المدينة، وتحديدا في المنطقة المتاخمة للمخيم، مشيرة إلى أن مواجهات عنيفة اندلعت، وسط إطلاق قوات الاحتلال الأعيرة النارية بكثافة، فيما سمعت أصوات انفجارات.

وداهمت قوات إسرائيلية عددا من منازل المواطنين في منطقة المنشية وجبل النصر وجبل الصالحين، وقامت بتفتيشها واحتجاز أصحابها في غرفة واحدة، ونشرت مجموعة قناصة على الأسطحة، ومجموعة أخرى، في منطقة الأحراش المقابلة للمخيم، والبنايات العالية في محيطه.

وقامت بتجريف الشارع المحاذي لمدخل المخيم، وشارع حارتي المنشية والدمج، وتدمير البنية التحتية. كما لاحقت مركبات الاسعاف التي توجد في المخيم، وأجبرتها على مغادرته تحت تهديد السلاح.

وتحدث شهود عيان عن تفجير العديد من منازل المواطنين في المخيم، وقصف عمارة سكنية قيد الانشاء على مدخل ضاحية اكتابا شرق المدينة.

وقالت مصادر محلية إنه تم تفجير الطابق الأرضي لمنزل المواطن يوسف الزنديق على مدخل مخيم نور شمس، وفُجّر جزء من منزل المواطن عودة خليل عارف حسن (38 عاما) في حارة المسلخ، ما تسبب بتضرر عدد من المنازل المجاورة له بشكل كبير، منها منزلا عبد الهادي عارف ومحمد العزب.

كما فجرت قوات الاحتلال الطابق الثاني من منزل المواطن موسى العزب على مدخل المخيم، ما أدى إلى اشتعال النيران في داخله، كما عاثت دمارا وتخريبا بعشرات المنازل بعد اقتحامها.

كما اعتقلت قوات إسرائيلية عبد الكريم عمر نصر الله (27 عاما)، وأحمد محمد أبو زهرة (26 عاما).

ودمرت أسوار عدد من المنازل والمدارس والمساجد في المخيم، وسحقت مركبات المواطنين، والشارع المحاذي لحاووز المياه المغذي للمخيم.

بالتزامن، اقتحمت مدينة قلقيلية، حيث نفذت حملة اعتقالات واحتجزت عشرات المواطنين، فيما تعرضت القوات المهاجمة لعمليات إطلاق نار من مقاومين.

وقالت مصادر محلية، إن الاحتلال داهم المدينة وانتشر في أحياء متفرقة منها، خصوصا في أحياء: كفار سابا، ونزال، وشريم، وشارع السوق وشارع جلجولية، واعتدى بالضرب على شابين أثناء وجودهم في الشارع الرئيسي في حي نزال، كما أطلق قنابل الغاز باتجاه منازل المواطنين، ولم يبلغ عن اعتقالات.

كما تمت مداهمة عدد من المنازل، عرف من أصحابها الأشقاء الثلاثة منذر ومحمد ومحمود طالب ولويل، وجرى الاستيلاء على مبلغ مالي قدره 60 ألف شيقل.

وفي سياق مواز، هدمت جرافات الاحتلال خمسة منازل في قرية فروش بيت دجن شرق نابلس.

وقال رئيس مجلس قروي فروش بيت دجن عازم حج محمد في حديث صحافي إن قوات الاحتلال اقتحمت القرية ترافقها جرافة عسكرية، وهدمت خمسة منازل منها ما هو مقام قبل عام 1967، إضافة الى تدمير ثلاث برك زراعية.

وأضاف أن نحو 70 مواطنا أصبحوا بلا مأوى، في ظل استهداف الاحتلال للمنازل ومصادر المياه في القرية التي يبلغ عدد سكانها نحو 1100 مواطن، والاستيلاء على 11 ألف دونم من المساحة الاجمالية المقدرة بـ 14 ألف دونم من أراضيها.

ميدانيا، نفذ الاحتلال حملة اعتقالات في مدن وبلدات في الضفة الغربية طالت العشرات، بينهم الأسيرة المحررة ياسمين أبو سرور، والشابة ليندا منير جعارة.

واعتقل 8 مواطنين من محافظة رام الله والبيرة بعد عملية اقتحام عنيفة شهدت مواجهات. كما اقتحم بلدة بيتونيا غربا، وداهم محلا تجاريا في المنطقة الصناعية. وأيضا، اعتقل 15 مواطنا، بينهم فتاتان وصحافي من حافظة بيت لحم.