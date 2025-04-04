شهيدان في جنين وبيت لحم وبؤرة استيطانية شرق القدس

الضفة – «القدس العربي» : قتلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا في مدينة جنين، وفتى في مدينة بيت لحم وذلك خلال تنفيذها عمليات اقتحام واسعة في مدن وبلدات الضفة الغربية، فيما دشن مستوطنون بؤرة استيطانية بالقرب من مدينة القدس المحتلة.

وفي التفاصيل الميدانية، أعلنت وزارة الصحة، استشهاد الفتى يوسف بكر زعول (17 عامًا) برصاص الاحتلال الإسرائيلي قرب بلدة حوسان غرب مدينة بيت لحم، واحتجازه جثمانه.

وكانت مصادر محلية أفادت أن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت قرية حوسان وتمركزت عند منطقة «أم هندي» غربًا، وقرب المدخل الرئيسي لقرية واد فوكين، حيث سمع إطلاق رصاص كثيف، في ظل وجود سيارات إسعاف إسرائيلية.

وقال شهود عيان إن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الشبان خلال مواجهات اندلعت عقب اقتحام القرية، فيما أعلنت مصادر إعلام إسرائيلية عن استهداف جيش الاحتلال لمواطنين فلسطينيين أثناء رشقهم الحجارة تجاه الجنود.

وفي سياق متصل، استشهد الأسير المحرر حسين حردان، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في مدينة جنين شمالي الضفة الغربية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، استشهاد حردان (42 عامًا) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال اقتحام مدينة جنين.

ووفقًا لمصادر محلية، فإن قوة من جيش الاحتلال اقتحمت، فجر الجمعة، منزل الشهيد حردان، الواقع في شارع الناصرة في مدينة جنين، وهو أسير محرر كانت قوات الاحتلال قد حاولت اعتقاله ثلاث مرات في السابق.

وحسب المصادر، وخلال المحاولة الرابعة فجرا، حاول حردان الفرار مجددًا، إلا أن جنود الاحتلال أطلقوا النار باتجاهه، ما أدى إلى إصابته بجروح حرجة، ومنعوا طواقم الإسعاف من تقديم العلاج له في حينه قبل أن يحتجزوا جثمانه.

ووفق ما ورد، فقد نقل الاحتلال الجثمان إلى حاجز الجلمة العسكري شمال شرق جنين، قبل أن يسلمه لاحقًا لطواقم الإسعاف التابعة للهلال الأحمر الفلسطيني.

وشيعت جماهير حاشدة في مدينة جنين، جثمان الشهيد حردان إلى مثواه الأخير حيث موكب التشييع من مستشفى الشهيد د. خليل سليمان الحكومي إلى منزل الشهيد في حي صباح الخير في مدينة جنين، حيث ألقت عائلته نظرة الوداع الأخيرة عليه.

وباستشهاد حردان يرتفع عدد الشهداء في محافظة جنين إلى 36 شهيدا منذ بدء العدوان الإسرائيلي الواسع على المحافظة في 21 كانون الثاني/ يناير الماضي.

ويواصل الاحتلال عدوانه على مدينة جنين ومخيمها لليوم الـ74 على التوالي مخلفا 36 شهيدا وعشرات الإصابات، فيما يكثف جيش الاحتلال من عمليات المداهمة والاقتحام لأحياء المدنية وقرى وبلدات محافظة جنين ويشن حملات اعتقال واسعة.

وفي ملف النشاط الاستيطاني، دشن مستوطنون بؤرة استيطانية جديدة قرب تجمع الحثرورة البدوي، في قرية الخان الأحمر في الخان الأحمر شرق القدس.

وقال المشرف العام لـ»منظمة البيدر للدفاع عن حقوق البدو: حسن مليحات إن مستوطنين بحماية قوات الاحتلال، نصبوا «كرفانات»، وبدأوا بتجهيز البنية التحتية، في محاولة للاستيلاء على مزيد من الأراضي وتوسيع الاستيطان، لربط المستوطنات المحيطة ضمن المخطط «E1»، الذي يهدف إلى فصل شمال الضفة الغربية عن جنوبها.

وأضاف مليحات أن هذه الخطوة تأتي في إطار محاولات الاحتلال المستمرة لإخلاء التجمعات البدوية، وتمثل انتهاكًا واضحًا للقانون الدولي، لا سيما مع استمرار المخاطر التي تهدد سكان الخان الأحمر منذ سنوات.

وفي سياق مواز، هاجم مستوطنون بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، رعاة الأغنام في برية المنية شرق مدينة بيت لحم.

وأفاد رئيس مجلس قروي المنية زايد كوازبة أن مستوطنين هاجموا رعاة الأغنام في منطقة «ربيعة» في البرية، وحاولوا الاستيلاء على نحو 200 رأس غنم تعود للمواطن عوني شلالدة، قبل أن يتمكن الأهالي من التصدي لهم واستردادها.

وأضاف أن جنود الاحتلال أطلقوا قنابل الغاز السام والصوت تجاه المواطنين ما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق، إضافة إلى الاعتداء على عدد من الأطفال والنساء، فيما احتجز الاحتلال 27 شابا إذ تم تقيدهم وإجبارهم على الجلوس أرضا.

وفي سلفيت، اعتدى مستوطنون على مواطن بالضرب وحرق مركبته في قرية قيرة شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية، أن المستوطنين هاجموا منزل المواطن محمد ضامن عبدو، واعتدوا عليه بالضرب، وقاموا بحرق مركبته أمام منزله وخطوا شعارات عنصرية.

واعتدى مستوطنون على أراضي المواطنين في قرية مردا شمال سلفيت.

وأفادت مصادر محلية أن المستوطنين اعتدوا على أراضي المواطنين خالد إبداح إبداح، وبسام علي إبداح، في منطقة الواد الأحمر شمال القرية، وقاموا بتقطيع أشجار الزيتون وإزالة السياج الموجود حولها.

وفي سياق الدعم الحكومي الرسمي لمجموعات المستوطنين المتطرقة قامت وزيرة الاستيطان الإسرائيلية أوريت ستروك بتسليم المستوطنات الرعوية بـ19 سيارة دفع رباعي في مدينة الخليل.

«مُجتمعات مُهجرّة… أناسٌ منسيون»

الناصرة – «القدس العربي»: «مُجتمعات مُهجرّة، أناسٌ منسيون» هو منتج مشترك لمنظمتين اسرائيليتين مؤسسة حقوق الإنسان «يش دين» وأطباء من أجل حقوق الإنسان.

يتناول التقرير الأحداث التي أدت إلى التهجير القسري لمئات العائلات الفلسطينية من منازلها في الضفة الغربية. ففي أعقاب سياسة تنتهجها إسرائيل وعنف المستوطنين، في غضون أقل من سنتين، تم إخلاء نحو 100 ألف دونم من الأراضي شرقي شارع ألون بالكامل تقريبًا من السكان الفلسطينيين التي عاشوا فيها طوال عقود.

لم يكن هذا رحيلًا طوعيًا، بل نقلاً قسريًا إثر عدة عوامل متداخلة: القمع المؤسسي لسنين طويلة، عنف جسدي يوميّ، إرهاب نفسي وضرر اقتصادي خطير. أدت جميع هذه الأمور إلى فقدان الأمان الشخصي، تآكل متواصل للحصانة الجماهيرية وتفكيك نسيج الحياة المشترك لسبعة تجمعات رعويّة فلسطينية، التي اضطرت للرحيل من الأراضي التي اعتبرتها بيتًا لها. اعتبرت السلطات الإسرائيلية هذه البلدات غير مُعترفة ونكّلت بسُكانها طوال سنين، لكن نقطة التحوّل جاءت بعد أن أنشأ المستوطنون بؤر مزارع استيطانية بالقرب من هذه التجمعات.

تعاظم العنف القادم من بؤر المزارع الاستيطانية في آخر سنتين، خلقت بيئة لا تُتيح العيش أو الحياة للمجتمعات الرُعويّة الفلسطينية وعمليًا تطردهم وتهجّرهم من منازلهم.

ورغم أنه على المستوى الرسمي تتنصل إسرائيل من أفعال المستوطنين بادعاء أن البؤر الاستيطانية غير شرعية، من الناحية العملية تدعمها وتستفيد من ثمار العنف ضد الفلسطينيين، مما يساعد على تحقيق الأهداف التي تريدها الدولة. بهذا الشكل، تمسّ إسرائيل بشكل منهجي ومتواصل بحقوق المُجتمعات الرُعوية الفلسطينية في الضفة الغربية، بينها الحق بالحياة والأمان، الحق بالصحة، الحق بحرية التنقّل والحركة، الحق بالملكية الخاصة، الحق بالترّزق وكسب العيش، والحق بالكرامة.

يخلص تقرير «مُجتمعات مُهجرّة، أناسٌ منسيون” إلى الاستنتاج الأساسي أن اسرائيل تتحمل مسؤولية ارتكاب جريمة حرب النقل القسريّ للفلسطينيين في الضفة الغربية، الجارية بدعمها، من قبل مُرسَليها أو مواطنيها. علاوة على ذلك، تدخّل الدولة الكبير، أساليب عملها، منهجيّة هذه الأفعال وتكراريّتها في مواقع مُختلفة، تقود إلى استنتاج لا بُد منه أنه في بعض مناطق الضفة الغربية تنفّذ إسرائيل مُمارسات التطهير العرقي ضد الفلسطينيين.

“مُجتمعات مُهجرّة، أناسٌ منسيون” هو دراسة حالة فاحصة تتناول منطقة محدودة فقط. ومع ذلك، تُطبق إسرائيل السياسة ذاتها وذات أساليب ونهج المستوطنين في مناطق أخرى من الضفة الغربية. مما يطرح التخوّف من أن تتحوّل أنماط العمل هذه، التي أدت إلى النقل القسريّ لتجمعات فلسطينية كثيرة، إلى استراتيجية سلطوية طويلة الأمد من التطهير العرقي للفلسطينيين، أقلّه من أراضي المنطقة C، التي تشكّل نحو 60% من أراضي الضفة الغربية.

وفي تموز/ يوليو 2024، قضت محكمة العدل الدولية أن استمرار الوجود الإسرائيلي في الأراضي الفلسطـــــينية المحتلة غير قانوني، وأن الممارسات المختلفة التي تنتهــــــجها إسرائيل تؤدي إلى تهجير الفلسطينيين الذين يعيشون في المنطقة C. يجب أن تستخدم هذه المقولة كخطة عمل للمجتمع الدولي في مواجهة دولة إسرائيل.