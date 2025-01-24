شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب جنين شمال الضفة الغربية- (فيديو)

جنين: استشهد فلسطينيان، مساء الجمعة، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبتهما في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، في رابع أيام العدوان على محافظة جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتقاء الشهيدين محمد رؤوف كميل ومحمد عامر زكارنة جراء قصف الاحتلال مركبة في بلدة قباطية.

واقتحم الجيش الإسرائيلي قباطية بعد عملية القصف، وانتشر في أنحائها، فيما سادت حالة من التوتر في صفوف الأهالي.

اللحظات الأولى بعد قصف طيران الاحتلال مركبة في بلدة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/ozANxJRtBg — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 24, 2025

ويواصل الاحتلال عمليته العسكرية في محافظة جنين لليوم الرابع على التوالي، والتي أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة نحو 50، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ بداية العملية العسكرية التي تضمنت غارات جوية وعمليات خاطفة من قبل القوات الخاصة، أجبر الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين على النزوح من مخيم جنين.

🔻غارة من طيران الاحتلال على بلدة #قباطية جنوب #جنين. 🔻شهيدان في قصف الاحتلال مركبة في بلدة #قباطية جنوب جنين. 🔻نقل إصابات خطيرة جراء قصف مركبة في بلدة قباطية.#جنين_تقاوم #الضفة_الغربية pic.twitter.com/sDbowIImYY — Ahmad Farhat | أحمد فرحات (@AhmadAc7890) January 24, 2025

مقطع سابق يجمع شهيد اليوم “محمد كميل” بالشهيد “عبد الهادي نزال” من بلدة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/5UhHswIX7u — القسطل الإخباري (@AlQastalps) January 24, 2025

المقاتل محمد رؤوف كميل، أحد الذين ارتقوا بقصف طيران الاحتلال مركبة في بلدة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/NCA2gv6gU3 — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 24, 2025

المقاتل محمد عامر زكارنة، أحد الذين ارتقوا بقصف طيران الاحتلال مركبة في بلدة قباطية جنوب جنين. pic.twitter.com/YUOeCYKI5E — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) January 24, 2025

(الأناضول)