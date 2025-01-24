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شهيدان في غارة إسرائيلية استهدفت مركبة جنوب جنين شمال الضفة الغربية- (فيديو)

24 - يناير - 2025

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جنين: استشهد فلسطينيان، مساء الجمعة، إثر قصف جوي إسرائيلي استهدف مركبتهما في بلدة قباطية جنوب جنين بالضفة الغربية المحتلة، في رابع أيام العدوان على محافظة جنين.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية بارتقاء الشهيدين محمد رؤوف كميل ومحمد عامر زكارنة جراء قصف الاحتلال مركبة في بلدة قباطية.

واقتحم الجيش الإسرائيلي قباطية بعد عملية القصف، وانتشر في أنحائها، فيما سادت حالة من التوتر في صفوف الأهالي.

ويواصل الاحتلال عمليته العسكرية في محافظة جنين لليوم الرابع على التوالي، والتي أسفرت عن استشهاد 14 فلسطينيا وإصابة نحو 50، وفق معطيات فلسطينية رسمية.

ومنذ بداية العملية العسكرية التي تضمنت غارات جوية وعمليات خاطفة من قبل القوات الخاصة، أجبر الجيش الإسرائيلي مئات الفلسطينيين على النزوح من مخيم جنين.

(الأناضول)

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  1. يقول علي المصدوم:
    يناير 24, 2025 الساعة 11:20 م

    ما دام عندكم مقدرة على المواجهة في الضفة ، لملذا لم تفعلوا ذلك في.اول ايام حرب غزة ، لقد كررتم نفس خطأ حزب الله بالتاخير لدخول الحرب الفعلي، فاستفرد بكم عمو نتنياهو واحدا تلو الاخر …ما هكذا تورد الابل ياعربان . لقد اسمعت ان ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي. سلام يا صاحبي

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