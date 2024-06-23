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شهيدان في غارة إسرائيلية عنيفة على عيادة وسط مدينة غزة- (فيديو)

23 - يونيو - 2024

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غزة: أعلنت مصادر طبية فلسطينية، ليلة الأحد / الإثنين، استشهاد اثنين من كوادرها، وإصابة آخرين بجروح مختلفة، في قصف طائرات الاحتلال الحربية عيادة الدرج “البندر”، وسط مدينة غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وقال الدفاع المدني الفلسطيني في بيان: “طواقمنا تنتشل جثتي شهيدين يعملان في وزارة الصحة وعددا من المصابين جراء استهداف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لعيادة الدرج وسط مدينة غزة”، دون تفاصيل.

وشنت طائرات الاحتلال الإسرائيلي  غارة عنيفة على حي الزيتون شرق مدينة غزة. فيما تطلق النار بشكل عشوائي تجاه المواطنين في مناطق متفرقة من خان يونس، جنوب القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد أكثر من 37,598 مواطنا، أغلبيتهم من النساء والأطفال، وإصابة 86,032 آخرين، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف الضحايا تحت الأنقاض.

(وكالات)

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  1. يقول ٌRaida:
    يونيو 24, 2024 الساعة 8:41 ص

    اللهم عليك بالصهاينة اللهم صلاة بالاقصى اللهم صلاة على ركام البيت الابيض

    رد

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