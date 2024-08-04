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شهيدان في غارة للاحتلال الإسرائيلي على بلدة حولا جنوب لبنان

4 - أغسطس - 2024

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بيروت:  استشهد مواطنان لبنانيان، ليلة الأحد/ الإثنين، في غارة لطيران الاحتلال الإسرائيلي الحربي على بلدة حولا جنوب لبنان.

وأفادت وزارة الصحة اللبنانية بأن الغارة الإسرائيلية على البلدة أدت إلى استشهاد مواطنين.

وأوضحت مصادر منفصلة، طلبت عدم الكشف عن هويتها، أن طائرة حربية إسرائيلية استهدفت منزلا في حولا بصاروخين جو-أرض، مما أدى إلى تدميره ومقتل محمد فرحات وعلي عمرو داخله.

ووفقا للمصادر فقد عملت فرق الدفاع المدني على إزالة الأنقاض، بينما قامت سيارة إسعاف بنقل الجثتين إلى مستشفى في مدينة النبطية بجنوب لبنان.

كما شنت طائرات الاحتلال غارة جوية على بلدة كفركلا، فيما أطلقت قنابل مضيئة فوق عدة قرى جنوب مدينة صور.

(وكالات)

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