شهيدان في غارتين إسرائيليتين بجنوب لبنان 

بيروت:استشهد شخصان، الأحد، جراء غارتين شنتهما طائرات مسيّرة إسرائيلية على محافظة النبطية جنوبي لبنان، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار.

وقالت وزارة الصحة اللبنانية، في بيان: “سقوط شهيد في الغارة التي شنها العدو الإسرائيلي، واستهدفت سيارة على طريق دبل، قضاء بنت جبيل” في محافظة النبطية.

ويرجح أن يكون الضحية؛ الجريح الذي أعلنت عنه وكالة الأنباء اللبنانية الرسمية في وقت سابق الأحد.

وأفادت الوكالة حينها “بإصابة شخص جراء استهداف مسيّرة معادية لسيارة من نوع رابيد، على طريق عيتا الشعب- دبل، في قضاء بنت جبيل”.

ويعد هذا ثان شهيد في لبنان الأحد، إذ استهدفت مسيّرة إسرائيلية بصاروخ موجه دراجة نارية على طريق بلدة أرنون الشقيف بالنبطية، ما أسفر عن مقتل لبناني، حسب الوكالة.

(وكالات)