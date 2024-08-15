شهيدان في قصف جوي للاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس بالضفة الغربية- (فيديو وصور)

نابلس: استشهد، فجر اليوم الخميس، شابان وأصيب اربعة آخرون، بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيرة، تجمعا للمواطنين الفلسطينيين في مخيم بلاطة شرق نابلس.

كما أصيب أربعة شبان اخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند اقتحامها مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية في نابلس.

#شاهد | مقابلة سابقة مع الشـ.ـهيد وائل مشة بعد الإفراج عنه ضمن صفقة التبادل الأخيرة pic.twitter.com/xzky8qE4hs — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 15, 2024

وأكد الهلال الأحمر استشهاد شابين احدهما (24 عاما)، وإصابة أربعة آخرين بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيرة، تجمعا للمواطنين في مخيم بلاطة.

واكدت مصادر محلية استشهاد الشابين احمد الشيخ خليل، ووائل مشه، من مخيم بلاطة، إثر قصف الاحتلال على المخيم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

#صور .. الشـ.ـهداء الذين ارتقوا جراء قصف طائرة مسيرة مخيم بلاطة شرق نابلس pic.twitter.com/6uiuhxvLGc — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 15, 2024

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه تمكنت من نقل شهيد من مخيم بلاطة إلى أحد مستشفيات نابلس، منوها الى أن قوات الاحتلال أحتجزت مركبة الإسعاف التي كانت تنقل الشهيد.

كما أشار الهلال الأحمر إلى أن طواقمه تمكنت من نقل إصابة برصاص الاحتلال الحي في الركبة من شارع عمان، مؤكدا أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من التواجد في الشارع المذكور عقب نقل الإصابة.

وذكرت مصادر محلية أنه تم نقل عدد من الاصابات إلى أحد المستشفيات بمدينة نابلس.

#صورة | قوات الاحتلال تدمر صرح الشهداء في بلاطة البلد بمدينة نابلس pic.twitter.com/d4DTdT3ENt — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) August 15, 2024

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة نابلس الشرقية عند منتصف الليلة، أعاقت تحرك مركبات الإسعاف التي تنقل المصابين،

وكانت مصادر في الهلال الأحمر أكدت إصابة ثلاثة مواطنين، إثر اقتحام قوات الاحتلال المستمر للمنطقة الشرقية بنابلس، والتي تؤمن الحماية للمستوطنين الذين داهموا مقام يوسف شرق نابلس.

(وكالات)