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شهيدان في قصف جوي للاحتلال الإسرائيلي على مدينة نابلس بالضفة الغربية- (فيديو وصور)

15 - أغسطس - 2024

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نابلس: استشهد، فجر اليوم الخميس، شابان وأصيب اربعة آخرون، بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيرة، تجمعا للمواطنين الفلسطينيين في مخيم بلاطة شرق نابلس.

كما أصيب أربعة شبان اخرون برصاص الاحتلال خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عند اقتحامها مخيم بلاطة والمنطقة الشرقية في نابلس.

وأكد الهلال الأحمر استشهاد شابين احدهما (24 عاما)،  وإصابة أربعة آخرين بينهم طفلة وسيدة، إثر قصف طائرة مسيرة، تجمعا للمواطنين في مخيم بلاطة.

واكدت مصادر محلية استشهاد الشابين احمد الشيخ خليل، ووائل مشه، من مخيم بلاطة، إثر قصف الاحتلال على المخيم، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأوضح الهلال الأحمر أن طواقمه تمكنت من نقل شهيد من مخيم بلاطة إلى أحد مستشفيات نابلس، منوها الى أن قوات الاحتلال أحتجزت مركبة الإسعاف التي كانت تنقل الشهيد.

كما أشار الهلال الأحمر إلى أن طواقمه تمكنت من نقل إصابة برصاص الاحتلال الحي في الركبة من شارع عمان، مؤكدا أن قوات الاحتلال منعت طواقم الإسعاف من التواجد في الشارع المذكور عقب نقل الإصابة.

وذكرت مصادر محلية أنه تم نقل عدد من الاصابات إلى أحد المستشفيات بمدينة نابلس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال التي اقتحمت منطقة نابلس الشرقية عند منتصف الليلة، أعاقت تحرك مركبات الإسعاف التي تنقل المصابين،

وكانت مصادر في الهلال الأحمر أكدت إصابة ثلاثة مواطنين، إثر اقتحام قوات الاحتلال المستمر للمنطقة الشرقية بنابلس، والتي تؤمن الحماية للمستوطنين الذين داهموا مقام يوسف شرق نابلس.

(وكالات)

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  1. يقول تلغراف:
    أغسطس 15, 2024 الساعة 2:55 ص

    حركة حماس تواجه صعوبة في التواصل مع رئيسها الجديد المختفي في غزة يحيى السنوار. حمدان قد قال في تصريحات سابقة إن التفاوض كان يدار بالقيادة، والسنوار كان حاضرا دوما

    رد

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