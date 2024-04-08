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شهيدان في قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح- (فيديو)

8 - أبريل - 2024

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غزة:  استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مدفعية الاحتلال قصفت مبنى يؤوي نازحين في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 33.207، أغلبيتهم من النساء والأطفال، والمصابين إلى 75.933، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

(وكالات)

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  1. يقول محي الدين احمد علي رزق:
    أبريل 9, 2024 الساعة 4:09 ص

    هذه الصورة وصمت عار في الجيبين الإنساني. حسبي الله ونعم الوكيل. سورة الإسراء أكدت أن سنة الله ماضية لم يفلت منها أحد من المجرمين الأولين، ولن يفلت منها طغاة العصر الصهاينة الذين يستفزون أهلنا في فلسطين تقتيلا وتشريدا وتنكيلا

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  2. يقول ابو عمر:
    أبريل 9, 2024 الساعة 8:34 ص

    ألا لعنت الله على حكام العرب جميعا.

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