شهيدان في قصف عنيف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح- (فيديو)

غزة: استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الاثنين، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) بأن مدفعية الاحتلال قصفت مبنى يؤوي نازحين في دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة إلى 33.207، أغلبيتهم من النساء والأطفال، والمصابين إلى 75.933، منذ بدء عدوان الاحتلال في السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال الآلاف في عداد المفقودين تحت الركام، وفي الطرقات، ويمنع الاحتلال طواقم الإسعاف من الوصول إليهم.

(وكالات)