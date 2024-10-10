سياسة | عربي | فلسطين

شهيدان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركبة شرق طولكرم- (فيديو وصور)

10 - أكتوبر - 2024

حجم الخط
0

طولكرم: استشهد فلسطينيان، مساء الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية باستشهاد مواطنين في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة لمركبة في منطقة جبل الصالحين، بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة مباشرة عقب قصف المركبة، وانتشلت جثماني الشهيدين، واحتجزتهما، قبل أن تنسحب من الموقع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وافادت تقارير محلية بأن وزارة الصحة الفلسطينية تلقت بلاغاً يفيد باستشهاد  محمد إياد عبدالله (20 عاماً)  وعوض صقر عمر (31 عاماً)  في القصف الإسرائيلي.

وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 751 شهيدا، بينهم 164 طفلا.

وجاءت هذه الغارات تزامنا مع الاقتحام المتواصل لمخيم نور شمس منذ ساعات، وتشديد الحصار عليه، وسط تجريف جرافات الاحتلال للبنية التحتية على طول شارع نابلس المحاذي لمداخل المخيم.

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء المخيم وتحديدا في جبل النصر، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيّرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض.

وكانت أكثر من 10 آليات عسكرية ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي، وتوجهت إلى مخيم نور شمس مرورا بشارعي العليمي والسكة ودوار اكتابا. في الوقت الذي دفع فيه الاحتلال بتعزيزات عسكرية من المحور الشرقي للمحافظة، مرورا ببلدة عنبتا ودوار بلعا وصولا إلى جبل الصالحين في المخيم.

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

الضفة.. استشهاد فلسطيني اختناقا بغاز إسرائيلي مسيل للدموع- (فيديو)
21 - أبريل - 2025
جيش الاحتلال يهدم منزلين وعمارة سكنية في الضفة الغربية- (صور وفيديو)
21 - أبريل - 2025
4 وزراء إسرائيليين يدعون لضم الضفة الغربية المحتلة
20 - أبريل - 2025
الضفة.. استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي قرب جنين 
20 - أبريل - 2025

اشترك في قائمتنا البريدية