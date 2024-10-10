شهيدان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مركبة شرق طولكرم- (فيديو وصور)

طولكرم: استشهد فلسطينيان، مساء الخميس، في قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي لمركبة شرق مدينة طولكرم في الضفة الغربية.

وأفادت مصادر أمنية باستشهاد مواطنين في قصف طائرات الاحتلال المسيّرة لمركبة في منطقة جبل الصالحين، بين ضاحية ذنابة ومخيم نور شمس.

وأشارت المصادر إلى أن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة مباشرة عقب قصف المركبة، وانتشلت جثماني الشهيدين، واحتجزتهما، قبل أن تنسحب من الموقع، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وافادت تقارير محلية بأن وزارة الصحة الفلسطينية تلقت بلاغاً يفيد باستشهاد محمد إياد عبدالله (20 عاماً) وعوض صقر عمر (31 عاماً) في القصف الإسرائيلي.

عاجل| الهيئة العامة للشؤون المدنية تبلغ وزارة الصحة باستشهاد محمد إياد محمد عبد الله (٢٠ عاماً)، و عوض جميل صقر عمر (٣١ عاماً)، في قصف الاحتلال مركبة قرب مخيم نور شمس بطولكرم. pic.twitter.com/Rghug3da8z — القسطل الإخباري (@AlQastalps) October 10, 2024

وبذلك، ترتفع حصيلة الشهداء في الضفة الغربية منذ بدء عدوان الاحتلال الشامل على الشعب الفلسطيني في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023، إلى 751 شهيدا، بينهم 164 طفلا.

وجاءت هذه الغارات تزامنا مع الاقتحام المتواصل لمخيم نور شمس منذ ساعات، وتشديد الحصار عليه، وسط تجريف جرافات الاحتلال للبنية التحتية على طول شارع نابلس المحاذي لمداخل المخيم.

📹 #فيديو قوات الاحتلال تجر مركبة بعد قصفها بمحيط مخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/NoSjUKK8gV — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 10, 2024

وأطلقت قوات الاحتلال القنابل المضيئة في سماء المخيم وتحديدا في جبل النصر، وسط تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع والمسيّرات الإسرائيلية على ارتفاع منخفض.

وكانت أكثر من 10 آليات عسكرية ترافقها ثلاث جرافات من النوع الثقيل اقتحمت مدينة طولكرم من محورها الغربي، وتوجهت إلى مخيم نور شمس مرورا بشارعي العليمي والسكة ودوار اكتابا. في الوقت الذي دفع فيه الاحتلال بتعزيزات عسكرية من المحور الشرقي للمحافظة، مرورا ببلدة عنبتا ودوار بلعا وصولا إلى جبل الصالحين في المخيم.

(وكالات)