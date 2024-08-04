شهيدان في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح

غزة: استشهد مواطنان فلسطينيان، مساء الأحد، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على دير البلح، وسط قطاع غزة.

وذكر شهود عيان أن قوات الاحتلال استهدفت منزلا وسط مدينة دير البلح، ما أدى إلى استشهاد مواطنين وإصابة آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وجوا وبحرا، منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ما أسفر عن استشهاد 39,583 مواطنا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 91,398 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال آلاف الضحايا تحت الركام وفي الطرقات ولا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهمز

(وكالات)