سياسة | عربي | فلسطين

شهيدان في نابلس و رام الله يرفع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 83

منذ 44 دقيقة

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الضفة الغربية: استُشهد مساء الجمعة، فتيان فلسطينيان متأثران بإصابتهما برصاص الجيش الإسرائيلي في وقت سابق اليوم، قرب مدينتي نابلس (شمال) ورام الله (وسط)، ما يرفع حصيلة شهداء الضفة الغربية إلى 83 منذ 7 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في بيان صحافي: “استشهاد صهيب إياد محمد الصوص (15 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في الصدر، صباح اليوم في بلدة بيتونيا (غربي رام الله)”.

وفي بيان منفصل أعلنت الوزارة “استشهاد الفتى عدي فواز منصور (17 عاماً) متأثراً بجروح حرجة أصيب بها برصاص الاحتلال الحي في بلدة حوارة (جنوبي نابلس)”.

ووفق معطيات وزارة الصحة ترتفع حصيلة الشهداء الفلسطينيين في الضفة الغربية إلى 83 منذ 7 أكتوبر الجاري، إضافة إلى 1400 جريح.

من جهتها أعلنت جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني (غير حكومية) في بيان أن طواقمه “تعاملت الجمعة مع عشرات الإصابات بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي في مختلف محافظات الضفة بينها 24 بالرصاص الحي”.

وتشهد الضفة موجة توتر ومواجهات ميدانية بين الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي، بالتزامن مع تدهور الأوضاع في قطاع غزة.

وتواصل إسرائيل منذ 7 أكتوبر الجاري، شن غارات مكثفة على غزة مخلفة آلاف القتلى والجرحى من المدنيين، وتقطع عنها إمدادات المياه والكهرباء والغذاء والأدوية؛ ما أثار تحذيرات محلية ودولية من كارثة إنسانية مضاعفة، بموازاة مداهمات واعتقالات إسرائيلية مكثفة في مدن وبلدات الضفة الغربية المحتلة.

وردا على “اعتداءات إسرائيلية يومية بحق الشعب الفلسطيني ومقدساته”، أطلقت “حماس” وفصائل فلسطينية أخرى في غزة عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر الجاري اقتحمت في بدايتها مستوطنات ومواقع عسكرية إسرائيلية في غلاف قطاع غزة. 

(الأناضول)

 

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