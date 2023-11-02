شهيدان وإصابات برصاص الاحتلال الإسرائيلي في جنين

جنين: استشهد شابان فلسطينيان وأصيب أربعة آخرون برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، خلال اقتحامها مدينة جنين.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد الشابين: سليمان محمد ستيتي (31 عاما) وجهاد إبراهيم مصطفى نغنغية (26 عاما)، وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال في جنين جرى نقلهم إلى مستشفيات المدينة، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وأفاد شهود عيان بأن وحدات خاصة من جيش الاحتلال اقتحمت المدينة، بالتزامن مع اقتحام آليات الاحتلال الإسرائيلي للمدينة من مختلف المحاور، وتحليق مكثف لطيران الاحتلال.

وأضافوا أن مواجهات اندلعت في عدة أحياء بالمدينة، خاصة حي الهدف، وفي محيط مخيم جنين، أطلقت خلالها قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الصوت والغاز السام المسيل للدموع، ما أدى إلى استشهاد الشابين ستيتي ونغنغية، وإصابة أربعة آخرين برصاص الاحتلال، مشيرا إلى أن قوات الاحتلال أطلقت الرصاص صوب مستشفى ابن سينا، وفي محيط المستشفى.

وبحسب ما ورد، حاصرت قوات خاصة من جيش الاحتلال منزلاً يعود لعائلة حنون في حي الهدف، وأطلقت الرصاص صوبه، فيما أصيب مواطن بالرصاص في اليد في حي الهدف، قبل أن تطلب من جميع المتواجدين في المنزل بالخروج منه، حيث قامت باحتجازهم، ومن ثم أطلقت القذائف باتجاه المنزل المحاصر.

كما أصيب شاب جراء دعسه من مركبة للاحتلال، وجرى نقله إلى المستشفى.

وهدمت جرافات الاحتلال دوار الشهيدين الأحمدين على شارع جنين-حيفا، ونصب تذكاري للشهيد يزن أبو طبيخ، وقامت بتجريف الطرقات والبنية التحتية، ودفعت بتعزيزات جديدة إلى محيط المخيم وأحياء الهدف والجابريات وسط مواجهات عنيفة مستمرة مع الاحتلال منذ عدة ساعات، استخدمت خلالها قوات الاحتلال طائرات مسيّرة لقصف مخيم جنين.

وفي وقت لاحق، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اعتقلت قوات الاحتلال مواطنين من عائلة حنون، كما أطلقت النار صوب أحد مساجد جنين، وأجبرت سكان عمارة في حي الجابريات على إخلائها تحت تهديد السلاح.

كما دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات كبيرة نحو مدينة ومخيم جنين، عبر شارع جنين- الناصرة، وسط تواصل المواجهات في المدينة ومخيمها.

(وكالات)