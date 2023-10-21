شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي لمسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: نقلت قناة “الجزيرة” عن مراسليها في الضفة الغربية المحتلة نبأ ارتقاء شهيدين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على مخيم جنين.

وقالت “الجزيرة” إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف موقعاً قرب مسجد الأنصار في حي الدمج بالمخيم.

Two killed, others injured in Israeli bombing of a mosque in Jenin refugee camp

استشهاد فلسطينيين واصابة اخرين في قصف اسرئيل لمسجد الانصار في مخيم جنين #جنين

فيديو خاص من مراسلنا pic.twitter.com/9hV4ZvWUlK — Reema Abuhamdieh (@ReemaAHamdieh) October 21, 2023

وأكد مراسلو القناة أن جيش الاحتلال يدفع بقوات إلى أطراف ومداخل جنين بعد قصفه لمسجد الأنصار.

ولاحقاً، أكدت إذاعة جيش الاحتلال أن مقاتلة تابعة له استهدفت مسجداً في مخيم جنين.

وقال الناطق باسم جيش الاحتلال إنه بـ “عملية مشتركة لجيش الدفاع والشاباك قامت طائرات عسكرية بتدمير مسار نفق تحت الأرض في مسجد الأنصار في مدينة جنين، تواجدت في داخله خلية تخريبية مشتركة لحماس والجهاد الاسلامي”، بحسب زعمه.

◀️ #شاهد.. آثار الدمار الذي خلفه قصف الاحتلال لمسجد الأنصار في مخيم جنين قبل قليل.. pic.twitter.com/728Z3B08C7 — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) October 21, 2023

وتابع الناطق: “خططت (الخلية) لتنفيذ هجوم تخريبي”، وقال إن “الخلية” “نفذت، في يوم 14 من أكتوبر الجاري، تفجير عبوة ناسفة يتم التحكم بها عبر هاتف نقال ضد قوة عسكرية في منطقة السياج الأمني دون وقوع إصابات”.

واستطرد الناطق بمزاعمه قائلاً: “وردت معلومات استخبارية عن قيام المخربين بالتخطيط لشن هجوم إرهابي كبير، حيث استخدم المخربون المسجد كغرفة عمليات لتخطيط العمليات التخريبية، وكمنطلق لتنفيذها”.

وختم بالقول: “خلال الحملة العسكرية الأخيرة في مخيم جنين، عثرت القوات داخل المسجد على بنية تحتية إرهابية ووسائل قتالية”.