شهيدان وإصابات في قصف إسرائيلي لمسجد في مخيم جنين بالضفة الغربية- (فيديوهات)

لندن- “القدس العربي”: نقلت قناة “الجزيرة” عن مراسليها في الضفة الغربية المحتلة نبأ ارتقاء شهيدين وإصابة عدد آخر في قصف إسرائيلي على مخيم جنين.

وقالت “الجزيرة” إن الطيران الحربي الإسرائيلي قصف موقعاً قرب مسجد الأنصار في حي الدمج بالمخيم.

Two killed, others injured in Israeli bombing of a mosque in Jenin refugee camp

استشهاد فلسطينيين واصابة اخرين في قصف اسرئيل لمسجد الانصار في مخيم جنين #جنين

