شهداء وجرحى بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة تؤوي نازحين في جباليا وبوابة مشفى أطفال في غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد فلسطينيون وأصيب آخرون بجروح، السبت، بقصف إسرائيلي استهدف مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين غرب مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: “شهداء وأصيب عدد من الفلسطينيين بقصف الاحتلال مدرسة الفاخورة التي تؤوي آلاف النازحين غرب مخيم جباليا للاجئين الفلسطينيين”.

ولم تحدد الوزارة أعداد الشهداء والمصابين حتى الساعة 09:22 تغ.

مجزرة جديدة يرتكبها الاحتلال في مدرسة الفاخورة في معسكر جباليا شمالي قطاع غزة والتي تأوي العشرات من النازحين. pic.twitter.com/RKUy49i6TN — وكالة شهاب للأنباء (@ShehabAgency) November 4, 2023

ومن جانب آخر، استشهد فلسطينيان وأصيب آخرون، السبت، في قصف إسرائيلي استهدف بوابة مستشفى “النصر” للأطفال في مدينة غزة.

وقالت وزارة الصحة في بيان وصل الأناضول نسخة منه: “قوات الاحتلال الإسرائيلي تستهدف بوابة مستشفى النصر للأطفال مما أدى إلى ارتقاء شهيدين والعديد من الجرحى”.

ويأتي القصف بينما تكثف إسرائيل هجماتها على أهداف مدنية وبنى تحتية بشكل متواصل، كان آخرها قصف استهدف مدرسة تأوي نازحين، وسيارتي إسعاف ومحيط 3 مستشفيات، أوقع شهداء وجرحى، فضلا عن خزان مياه عمومي شرق رفح، خلال الساعات الأخيرة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي منذ 29 يوما “حربا مدمرة” على غزة، استشهد فيها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب 23516، كما استشهد 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2040 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت “حماس” أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون الاحتلال.

مجزرة جديدة للاحتلال باستهداف مباشر لنازحين في مدخل مستشفى النصر للأطفال بقطاع غزة ما أدى لوقوع شهداء وإصابات#حرب_غزة #فيديو pic.twitter.com/KbNMF9Ed7m — الجزيرة فلسطين (@AJA_Palestine) November 4, 2023

(الأناضول)