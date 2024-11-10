شهيدان وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمخيم النصيرات وسط غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، ليلة الأحد/الإثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ضمن تصعيد عسكري وعدوان إسرائيلي متواصل يطال المناطق السكنية والمراكز المزدحمة في القطاع.

شاهد .. شـ.ـهداء وإصابات في صفوف الأطفال جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/rYwqamvRja — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 10, 2024

كما أسفر قصف مماثل في وقت سابق اليوم عن استشهاد أربعة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة آخرين في مخيم النصيرات وحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وبلغت الحصيلة غير النهائية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 43,603 شهداء، و102,929 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال. كما تشير التقارير إلى وجود آلاف الضحايا الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض أو في الطرقات، حيث يتعذر الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.

شاب يودع أفراد عائلته الذين استـ.ـشهدوا في قصف الاحتلال على مدينة غزة. pic.twitter.com/zZZY4QrGUn — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 10, 2024

ويأتي هذا القصف في وقت يشهد فيه قطاع غزة نقصًا حادًا في الموارد الطبية والإمدادات الإنسانية الأساسية، ما يزيد من معاناة المواطنين، ويضعف القدرة على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين أو انتشال العالقين من تحت الأنقاض.