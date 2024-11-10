شهيدان وجرحى في قصف للاحتلال الإسرائيلي استهدف خيمة نازحين بمخيم النصيرات وسط غزة- (فيديوهات)

غزة: استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، ليلة الأحد/الإثنين، جراء قصف إسرائيلي استهدف خيمة نازحين في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، ضمن تصعيد عسكري وعدوان إسرائيلي متواصل يطال المناطق السكنية والمراكز المزدحمة في القطاع.
شاهد .. شـ.ـهداء وإصابات في صفوف الأطفال جراء قصف الاحتلال خيمة نازحين غرب مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/rYwqamvRja
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 10, 2024
كما أسفر قصف مماثل في وقت سابق اليوم عن استشهاد أربعة مواطنين، بينهم طفل، وإصابة آخرين في مخيم النصيرات وحي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).
وبلغت الحصيلة غير النهائية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023 نحو 43,603 شهداء، و102,929 جريحًا، معظمهم من النساء والأطفال. كما تشير التقارير إلى وجود آلاف الضحايا الذين ما زالوا عالقين تحت الأنقاض أو في الطرقات، حيث يتعذر الوصول إليهم بسبب القصف المستمر.
شاب يودع أفراد عائلته الذين استـ.ـشهدوا في قصف الاحتلال على مدينة غزة. pic.twitter.com/zZZY4QrGUn
— المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) November 10, 2024
ويأتي هذا القصف في وقت يشهد فيه قطاع غزة نقصًا حادًا في الموارد الطبية والإمدادات الإنسانية الأساسية، ما يزيد من معاناة المواطنين، ويضعف القدرة على تقديم الإسعافات الأولية للمصابين أو انتشال العالقين من تحت الأنقاض.
ما يحصل في شمال غزه شئ فضيع مجزره يشاهدها العالم المنافق المتواطئ ماذا تريدون يا حكام العرب اسقاط حماس هل حماس خطر عليكم لنقل ذلك انه صحيح ، لكن كيف تسمحون لإسرائيل بان تقتل الاطفال وتهدم المساجد وتدمر البيوت على رؤوس ساكنيها ، هل تقولون انكم لا تستطيعون فعل شئ ، اذا قلتم ذلك فلن نصدق ، مصر بامكانها تهديد اسرائيل انها ستلغي اتفاقيه كامب ديفيد اذا لم تنسحب القوات الاسرائيليه من محور فلادلفيا . وبالنسبه لدول الخليج بامكانها التهديد بقطع النفط والغاز وغيره ، الاردن بامكانها التهديد بالغاء اتفاقيه وادي عربه ، وباقي الدول الاسلاميه تقطع العلاقات والتجاره معها ، اذا فعلتم ذلك فإن صورتكم ستتحسن في العالم العربي . الشعوب سئمت قتل الاطفال والابرياء وهدم ١٠٠٠ من مساجدنا في غزه ، ماذا تنتظرون اذا انهوا المقاومه سيكون الدور على بلادنا العربيه ، المتطرفون الصهاينه يحكمون الان وهم لا يريدون حكامنا ولا بلادنا مستقره .