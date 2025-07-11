استشهاد 18 فلسطينيا بينهم 10 من المجوّعين بنيران جيش الاحتلال منذ فجر الجمعة- (فيديو)

غزة: استشهد 18 فلسطينيا بينهم 10 من منتظري المساعدات الإنسانية في غارات وإطلاق نار إسرائيلي بقطاع غزة، منذ فجر اليوم الجمعة.

وقتل الجيش الإسرائيلي، الجمعة، 10 فلسطينيين وأصاب عشرات آخرين، بإطلاق نار استهدف منتظري مساعدات في منطقة الشاكوش شمال غرب مدينة رفح جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، بأن الشهداء والمصابين جرى نقلهم إلى مستشفى الصليب الأحمر الميداني جنوب غرب خان يونس.

والخميس، أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، ارتفاع حصيلة الضحايا من منتظري المساعدات الذين قتلهم الجيش الإسرائيلي إلى 773 قتيلا و5 آلاف و101 مصابا، و41 مفقودا، منذ 27 مايو الماضي.

وطالب المكتب “المجتمع الدولي وكل دول العالم الحر بالضغط على إسرائيل من أجل فتح المعابر وكسر الحصار وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة قبل فوات الأوان”.

بدوره، أفاد جهاز الدفاع المدني في غزة، بأن الغارات الإسرائيلية، الجمعة، أسفرت عن استشهاد ستة أشخاص على الأقل شمال القطاع، بينهم خمسة في مدرسة تؤوي نازحين.

وقال الجهاز في بيان: “خمسة شهداء وجرحى في غارة إسرائيلية على مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة، شمال غزة”.

وفي غارة منفصلة على مدينة غزة، أفاد الجهاز باستشهاد شخص واحد على الأقل وإصابة آخرين.

الطواقم الطبية تقوم بانتشال عدد من الشهـ.ـداء والإصابات غالبيتهم أطفال جراء قصف طائرات الاحتلال مدرسة حليمة السعدية التي تؤوي نازحين في جباليا النزلة شمال غزة pic.twitter.com/ohcYe0yQiJ — شبكة فلسطين للحوار (@paldf) July 10, 2025

وفي وسط غزة، أعلن مستشفى العودة في مخيم النصيرات الجمعة أنه استقبل عددا من الجرحى الذين أصيبوا عندما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على مدنيين قرب نقطة لتوزيع مساعدات.

واستشهد فلسطينيان وأصيب آخرون بجروح، في قصف إسرائيلي على مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية، باستشهاد مواطنين إثر قصف إسرائيلي استهدف منطقة السطر شمال غرب مدينة خان يونس، كما أطلقت زوارق حربية إسرائيلية قذائفها في بحر مدينة غزة، وفقا لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية (وفا).

مذهولة ومكلومة .. فلسطينية تجلس أمام جثمان نجلها الذي استشهد بقصف الاحتلال على مواصي خانيونس pic.twitter.com/UWLRDCagou — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 11, 2025

وأشارت المصادر إلى أن عدد من الفلسطينيين أصيبوا بجروح جراء قصف مدفعي إسرائيلي على حي الصفطاوي شمال غرب مدينة غزة، كما أصيب فلسطينيون جراء إلقاء طائرة “كواد كوبتر” إسرائيلية قنابل على مجموعة من الأهالي بحي الزيتون جنوب شرق المدينة.

وقالت مصادر محلية، إن الجيش الإسرائيلي نفذ عمليات هدم ونسف لمنازل المواطنين في عدة أحياء بمدينة غزة.

وفي سياق متصل، قالت منظمة “أطباء بلا حدود”، إنه مع توسيع إسرائيل توغلها غرب خان يونس بات النازحون محشورين في مساحة أصغر أقرب إلى البحر، فيما اضطرت فرقها لإخلاء عيادة العطار، بينما تسبب توغل القوات الإسرائيلية في وقف حركة مركبات الإسعاف إلى مستشفى ناصر.

(وكالات)