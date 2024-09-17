سياسة | عربي | فلسطين

شهيدان ومصابون في قصف شرق غزة- (فيديو)

17 - سبتمبر - 2024

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غزة:  استشهد مواطنان فلسطينيان، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، وأصيب مواطنون آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما أصيب عدة مواطنين عقب إطلاق طائرة مسيرة الرصاص على منازلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

(وكالات)

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