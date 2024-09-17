شهيدان ومصابون في قصف شرق غزة- (فيديو)

غزة: استشهد مواطنان فلسطينيان، ليلة الثلاثاء/ الأربعاء، وأصيب مواطنون آخرون، في قصف طيران الاحتلال الإسرائيلي منزلا في شارع السكة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة.

كما أصيب عدة مواطنين عقب إطلاق طائرة مسيرة الرصاص على منازلهم في مخيم البريج وسط قطاع غزة.

#شاهد | عشرات الشهـ ـداء لا زالوا تحت الأنقاض في استهداف طائرات الاحتلال منزل عائلة أبو شوقة في مخيم البريج، مع تعذر الوصول إليهم بسبب إطلاق الاحتلال النار على سيارات الإسعاف وطواقم الدفاع المدني التي تحاول انتشالهم pic.twitter.com/yWMZLLWJfv — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 17, 2024

(وكالات)