شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة- (فيديو)

غزة: استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء اليوم الإثنين، بعد قصف الاحتلال مناطق مختلفة في قطاع غزة.

وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) باستشهاد مواطن ووقوع عدد من الإصابات، جراء قصف طيران الاحتلال الحربي شرق بلدة الزوايدة وسط القطاع، كما استشهدت مواطنة إثر قصف الاحتلال منزلا بحي الزيتون جنوب مدينة غزة.

وصول شهـ.ـيد إلى مستشفى الأقصى جراء قصف طيران الاحتلال مصنعاً للسولار شرق بلدة الزوايدة، وسط قطاع غزة. pic.twitter.com/eQyigrOdIm — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) May 26, 2025

ونسف جيش الاحتلال عددا من المنازل شرق خان يونس وشمال غزة، بالبلدوزرات و”روبوت” مفخخ الذي يتم تفجيره عن بعد، فيتسبب بدمار هائل، ويقتل ويصيب كل من يتواجد في المحيط.

وأعلنت مصادر طبية في القطاع عن استشهاد أكثر من 80 مواطنا منذ فجر اليوم.

وكانت قوات الاحتلال قد ارتكبت صباح اليوم مجزرتين، الأولى عندما استهدفت مدرسة فهمي الجرجاوي، التي تؤوي نازحين في حي الدرج بمدينة غزة وسط قطاع غزة، ما أسفر عن استشهاد 36 مواطنا بينهم 6 أطفال، والثانية عندما استهدفت منزلا في جباليا البلد شمال القطاع، ما أدى إلى استشهاد 19 مواطنا.

ومنذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر 2023، بدأت قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانا على قطاع غزة أسفر عن استشهاد 53,977 مواطنا، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 122,966 آخرين، في حصيلة غير نهائية، حيث لا يزال عدد من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات لا تستطيع طواقم الإسعاف والإنقاذ الوصول إليهم.