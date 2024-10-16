شهيدان ومصابون في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة ومخيم جباليا- (صور)

غزة: استشهد مواطنان فلسطينيان وأصيب آخرون، مساء الثلاثاء، في قصف للاحتلال الإسرائيلي على مدينة غزة ومخيم جباليا.

وذكرت مصادر محلية أن مُسيرة إسرائيلية قصفت شارع أحمد ياسين شمال مدينة غزة، ما أدى إلى استشهاد مواطنين، حسبما أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

شاهد .. اللحظات الأولى بعد قصف منزل لعائلة القرم في حي النصر بمدينة غزة pic.twitter.com/5csh4UVPcA — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) October 16, 2024

كما أصيب عدد من المواطنين جراء قصف للاحتلال استهدف منزلا في منطقة تل الزعتر بمخيم جباليا، شمال القطاع.

وتواصل قوات الاحتلال عدوانها على قطاع غزة، برا وبحرا وجوا، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، ما أسفر عن استشهاد 42,344 مواطنا، وإصابة 99,013 آخرين، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، في حصيلة غير نهائية، إذ لا يزال آلاف المفقودين تحت الأنقاض.