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3 شهداء و4 جرحى في قصف إسرائيلي على مدينة مرجعيون جنوب لبنان- (فيديو)

14 - أغسطس - 2024

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بيروت: استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب 4، مساء الأربعاء؛ جراء قصف إسرائيلي استهدف ساحة بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.

وقال مركز عمليات الطوارئ، التابع لوزارة الصحة اللبنانية، عبر بيان، إن غارة إسرائيلية استهدفت مرجعيون، و”في حصيلة أولية، أدت الغارة إلى سقوط 3 شهداء و4 جرحى بحال حرجة”.

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان على مستوطنة كريات شمونة (شمال)، واستهدف مواقع في 5 بلدات بالجنوب اللبناني.

من جانبه، قال حزب الله، في بيان، إنه قصف ‏كريات شمونة بِصواريخ كاتيوشا، ردا على قصف إسرائيل بلدة العباسية ‏وإصابة المدنيين فيها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عبر بيان الأربعاء، إصابة 17 شخصا، بينهم 4 أطفال حالتهم حرجة؛ جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية في مدنية صور (جنوب).

(الأناضول)

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  1. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 14, 2024 الساعة 7:38 م

    هه ومتى سينتقم أحرار حزب الله اللبناني لشهدائهم الذين اغتالتهم يد الغدر الصهيوني النازي الفاشي الدموي المجرم والتي كان آخرها القائد فؤاد شكر 🤔🤔🚀🐒🚀🐒🚀

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  2. يقول فصل الخطاب:
    أغسطس 14, 2024 الساعة 8:17 م

    في انتظار الانتقام الساحق الماحق لأحرار حزب الله اللبناني يا إخواني ✌️🇵🇸☹️💪🚀🐒🚀

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