3 شهداء و4 جرحى في قصف إسرائيلي على مدينة مرجعيون جنوب لبنان- (فيديو)

بيروت: استشهد ثلاثة أشخاص وأصيب 4، مساء الأربعاء؛ جراء قصف إسرائيلي استهدف ساحة بلدة مرجعيون جنوبي لبنان.

وقال مركز عمليات الطوارئ، التابع لوزارة الصحة اللبنانية، عبر بيان، إن غارة إسرائيلية استهدفت مرجعيون، و”في حصيلة أولية، أدت الغارة إلى سقوط 3 شهداء و4 جرحى بحال حرجة”.

٦ إصابات بينهم طفل بغارة مسيرة على سيارة بساحة مرجعيون pic.twitter.com/INStaN3Y2X — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 14, 2024

مراسل المنار الحاج علي شعيب: 5 اصابات في صفوف المدنيين كانوا متواجدين في ساحة مدينة مرجعيون اثناء استهداف مسيرة اسرائيلية معادية سيارة كانت تمر من المكان pic.twitter.com/aV23pMCX1m — مصدر مسؤول (@fouadkhreiss) August 14, 2024

مرجعيون #جنوب_لبنان

باتت جزء من يومياتنا

نحن الذين نغطي الحرب في الجنوب نعيش في المنطقة منذ عشرة اشهر

نعرف سكانها وباتوا اهلنا وساحتها هي محطتنا اليومية ذهابا وإيابا

الخياط

بائع الفلافل

العجوز الذي ينادينا لتذوق التين

محل الحلوى وغيرها من الأماكن

ودرج قديم لطالما أردت التقاط… pic.twitter.com/Jd2xaRFbCt — Joyce El Hajj (@JoyceElHajj) August 14, 2024

وأعلن الجيش الإسرائيلي، الأربعاء، أنه رصد إطلاق 3 صواريخ من لبنان على مستوطنة كريات شمونة (شمال)، واستهدف مواقع في 5 بلدات بالجنوب اللبناني.

من جانبه، قال حزب الله، في بيان، إنه قصف ‏كريات شمونة بِصواريخ كاتيوشا، ردا على قصف إسرائيل بلدة العباسية ‏وإصابة المدنيين فيها.

وأعلنت وزارة الصحة اللبنانية، عبر بيان الأربعاء، إصابة 17 شخصا، بينهم 4 أطفال حالتهم حرجة؛ جراء غارة إسرائيلية استهدفت بلدة العباسية في مدنية صور (جنوب).

🔻 غارة استهدفت سيارة على مفرق بلدة العباسية في جنوب #لبنان واخرى استهدفت خلايا لحرْب الله في عيتا الشعب . pic.twitter.com/UuyN7L0ysN — المرصد العسكري ⧨ (@Military_OSTX) August 14, 2024

(الأناضول)