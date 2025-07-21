شهيد إثر غارة إسرائيلية على قضاء بنت جبيل جنوب لبنان   

بيروت: استشهد لبناني، الإثنين، جراء استهداف دراجته النارية بغارة إسرائيلية على بلدة الطيري بقضاء بنت جبيل جنوب البلاد، في أحدث الخروقات التي ترتكبها إسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار مع “حزب الله”.

وقال مركز عمليات الطوارئ التابع لوزارة الصحة اللبنانية إن “مسيّرة إسرائيلية استهدفت دراجة نارية في بلدة الطيري قضاء بنت جبيل ما أدى إلى سقوط شهيد”.

أعلنت وزارة الصحة العامة أن الغارة الإسرائيلية التي استهدفت دراجة نارية في بلدة الطيري، قضاء بنت جبيل، أدت إلى ارتقاء شهيد.#لبنان #الميادين_لبنان pic.twitter.com/pNICxmzC5Q — الميادين لبنان (@mayadeenlebanon) July 21, 2025

المسيرات غروب اليوم في اجواء منطقة بنت جبيل pic.twitter.com/NfLLz68jBe — Ahmad Hamieh🇦🇷🇦🇷 (@Ahmadhamieh313) July 21, 2025

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/ تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عن نحو 257 شهيدا و562 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة إضافة إلى مناطق أخرى يحتلها منذ عقود.

(الأناضول)