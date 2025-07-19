شهيد إثر غارة إسرائيلية على مدينة الخيام جنوبي لبنان- (صور)

بيروت: استُشهد مواطن لبناني، السبت، جراء استهدافه بغارة من مسيرة إسرائيلية في أطراف مدينة الخيام الشرقية في محافظة النبطية جنوبي البلاد.

لحظة قصف طيران الاحتلال المسير موقعا بين بيوت الأهالي في مدينة الخيام جنوب لبنان. pic.twitter.com/rlZ3WD3oXN — القسطل الإخباري (@AlQastalps) July 19, 2025

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن مواطنا “استشهد جراء استهدافه بغارة من مسيرة بينما كان يعمل في إصلاح شبكة الأدوات الصحية على سطح منزل في حي مطل الجبل المأهول في أطراف الخيام الشرقية التابعة لقضاء مرجعيون”.

وقبلها بوقت قصير، قالت الوكالة الرسمية إن مسيرة إسرائيلية أغارت على منطقة مطل الجبل في مدينة الخيام بقضاء مرجعيون.

استشهاد الشاب محمد عبد الله الهادي جراء قصفه بغارة من طيران الاحتلال المسير أثناء عمله في التمديدات الصحية على سطح منزل مدمر في مدينة الخيام جنوب لبنان. pic.twitter.com/TORA9742jT — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 19, 2025

من جهته ادعى الجيش الإسرائيلي “قتله عنصرا من حزب الله” في منطقة الخيام.

وزعم أن العنصر، الذي لم يذكر اسمه، “كان ضالعا في محاولة إعادة تأهيل بنى تحتية لحزب الله في الخيام”، فيما لم يعقب الحزب أو الحكومة اللبنانية على مزاعم الجيش حتى الساعة 13:55 ت.غ.

وفي 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، شنت إسرائيل عدوانا على لبنان تحول إلى حرب واسعة في 23 سبتمبر/ أيلول 2024، ما أسفر عن أكثر من 4 آلاف شهيد ونحو 17 ألف جريح.

وفي 27 نوفمبر/تشرين الثاني 2024، بدأ سريان اتفاق لوقف لإطلاق النار بين “حزب الله” وإسرائيل، لكن تل أبيب خرقته أكثر من 3 آلاف مرة، ما أسفر عما لا يقل عن 255 شهيدا و562 جريحا، وفق بيانات رسمية.

وفي تحد لاتفاق وقف إطلاق النار، نفذ الجيش الإسرائيلي انسحابا جزئيا من جنوب لبنان، بينما يواصل احتلال 5 تلال لبنانية سيطر عليها في الحرب الأخيرة.

(الأناضول)