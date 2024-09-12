شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة- (فيديو)

طوباس: استشهد، فجر اليوم الخميس، مواطن فلسطيني، برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم الفارعة جنوب طوباس.

وأفادت مصادر طبية أن مواطنا (46 عاما) استشهد جراء إصابته برصاصة في القلب من قناص إسرائيلي.

وافادت مصادر محلية بأن قوات الاحتلال اقتحمت مخيم الفارعة، بعد منتصف الليلة، تزامنا مع استمرار العدوان على مدينة طوباس، والمتواصل منذ أكثر من 24 ساعة، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

شاهد.. جانب من اقتحام قوات الاحتلال المستمر لمخيم الفارعة بطوباس. pic.twitter.com/28xDEL8iq3 — المركز الفلسطيني للإعلام (@PalinfoAr) September 12, 2024

وكالات