شهيد برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم نور شمس

طولكرم : استشهد شاب فلسطيني برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الأحد، في مخيم نور شمس، شرق طولكرم في الضفة الغربية المحتلة.

وأفادت وزارة الصحة الفلسطينية، في بيان مقتضب، باستشهاد الشاب إياس عدلي فخري الأخرس (20 عاما) في مخيم نور شمس، ما يرفع عدد شهداء المخيم اليوم إلى ثلاثة، إذ استشهدت في

ارتقاء المقاوم إياس عدلي الأخرس، أثناء خوضه اشتباكاً من مسافة صفر مع قوات الاحتلال داخل مخيم نور شمس في طولكرم. pic.twitter.com/JYSTd8aMGb — ق.ض (@Qadeyah1) February 9, 2025

وقت سابق من اليوم المواطنتان سندس جمال محمد شلبي (23 عامًا) وجنينها، ورهف فؤاد عبد الله الأشقر (21 عامًا)، وأصيب سبعة آخرون، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).

وكانت قوات الاحتلال قد اقتحمت المخيم فجر اليوم، وفرضت عليه حصارا مشددا من جميع جهاته ومداخله، ونشرت الجنود المشاة الذين نفذوا عمليات دهم وتفتيش واسعة لمنازل المواطنين داخله وفي محيطه، وأجبروا أصحابها على مغادرتها وحوّلوها إلى ثكنات عسكرية.

ويأتي اقتحام مخيم نور شمس مع استمرار العدوان الإسرائيلي على مدينة طولكرم ومخيمها لليوم الرابع عشر على التوالي.

(وكالات)