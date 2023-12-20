شهيد برصاص الاحتلال شمال الخليل- (صور وفيديوهات)

“القدس العربي”: استشهد شاب، اليوم الأربعاء، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق النار على مركبته، قرب مدخل بلدة بيت عينون شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية باستشهاد الشاب باسل وجيه عبد العفو المحتسب (28 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، أثناء قيادته مركبته عند مدخل البلدة، وعرقلت نقله إلى المستشفى، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا.

وأشارت إلى أن الاحتلال أعلن المنطقة عسكرية مغلقة، ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

الزميل المهندس الخلوق المحترم باسل المحتسب شهيدا في ذمة الله … انا لله و انا اليه راجعون pic.twitter.com/9Np9SkSPHf — |حيّان 🇵🇸| (@ShroufHayan) December 20, 2023

استشهاد الشاب باسل المحتسب (28 عاما) متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال قرب مفرق بيت عينون في الخليل. باسل كان سايق سيارته بأمان الله

فجأة الاحتلال النىازي اعدموه و طخوا عليه بنص راسه زعم انه بحاول يعمل عملية دهس جنود. pic.twitter.com/lMp9pq5xEj — هدايه | Hedayah 𓂆 (@hedayah_1999) December 20, 2023

لحظة إطلاق جنود الاحتلال الإسرائيلي النار على سائق مركبة فلسطيني قرب مفرق بيت عينون في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية بدعوى محاولته تنفيذ عملية دهس pic.twitter.com/eGodoKqWV1 — TRT عربي (@TRTArabi) December 20, 2023

إطلاق النار على منفذ عملية الدهس شمال "كريات أربع" قرب مفرق بيت عينون pic.twitter.com/Mlo0JWy5Qd — athabat network (@AthabatNetwork) December 20, 2023