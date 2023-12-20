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شهيد برصاص الاحتلال شمال الخليل- (صور وفيديوهات)

منذ 47 دقيقة

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“القدس العربي”: استشهد شاب، اليوم الأربعاء، برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلي، بعد إطلاق النار على مركبته، قرب مدخل بلدة بيت عينون شمال الخليل.

وأفادت مصادر أمنية باستشهاد الشاب باسل وجيه عبد العفو المحتسب (28 عاما)، متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال، أثناء قيادته مركبته عند مدخل البلدة، وعرقلت نقله إلى المستشفى، بحسب وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية وفا.

وأشارت إلى أن الاحتلال أعلن المنطقة عسكرية مغلقة، ومنع المواطنين من الدخول إليها أو الخروج منها.

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