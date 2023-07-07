سياسة | عربي | فلسطين

شهيد برصاص الاحتلال غرب رام الله- (صور وفيديوهات)

منذ 20 دقيقة

حجم الخط
0

رام الله- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الحي في الصدر في قرية أم صفا غرب رام الله.

وكانت الوزارة أعلنت قبلها عن “إصابة حرجة جداً برصاص الاحتلال الحي في الصدر وصلت إلى مستشفى الاستشاري من قرية أم صفا، الطواقم تعمل على إنعاش قلبه”.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في القرية، خلال تفريق مسيرة منددة بالاستيطان.

وكان المجلس المحلي بالقرية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المحلية دعت إلى المشاركة بصلاة الجمعة، وسط القرية “رفضا لقيام قطعان المستوطنين بمحاولة الاستيلاء على أراضي القرية ومنع أهالي القرية من الذهاب إلى أراضيهم”.

وتشهد عدة مناطق في الضفة، فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة الاستيطان، غالبا ما تنتهي بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الذي يستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريقهم.

 

(وكالات)

كلمات مفتاحية

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

أخبار ذات صلة

استشهاد فلسطيني برصاص جيش الاحتلال وسط الضفة- (فيديو)
9 - يونيو - 2023
استشهاد طفل فلسطيني قرب بيت لحم- (تدوينة وفيديوهات)
28 - أبريل - 2023
جماهير حاشدة تشيع جثمان شهيد في نابلس وأبقار المستوطنين تتلف 80 دونما من المحاصيل البعلية في الأغوار
7 - فبراير - 2023
شهيد ثان برصاص الاحتلال الإسرائيلي في نابلس- (فيديوهات)
23 - نوفمبر - 2022

إشترك في قائمتنا البريدية