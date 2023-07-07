شهيد برصاص الاحتلال غرب رام الله- (صور وفيديوهات)

رام الله- “القدس العربي”: أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد مواطن برصاص الاحتلال الحي في الصدر في قرية أم صفا غرب رام الله.

وكانت الوزارة أعلنت قبلها عن “إصابة حرجة جداً برصاص الاحتلال الحي في الصدر وصلت إلى مستشفى الاستشاري من قرية أم صفا، الطواقم تعمل على إنعاش قلبه”.

وكانت مواجهات قد اندلعت بين عشرات الفلسطينيين والجيش الإسرائيلي في القرية، خلال تفريق مسيرة منددة بالاستيطان.

وكان المجلس المحلي بالقرية وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان (حكومية) والقوى الوطنية والإسلامية والمؤسسات المحلية دعت إلى المشاركة بصلاة الجمعة، وسط القرية “رفضا لقيام قطعان المستوطنين بمحاولة الاستيلاء على أراضي القرية ومنع أهالي القرية من الذهاب إلى أراضيهم”.

وتشهد عدة مناطق في الضفة، فعاليات ومسيرات أسبوعية رافضة الاستيطان، غالبا ما تنتهي بمواجهات مع الجيش الإسرائيلي، الذي يستخدم الرصاص الحي والمطاطي والقنابل الغازية والصوتية لتفريقهم.

فلسطين المحتلة 🇵🇸 || استشهاد الشاب عبد الجواد حمدان صالح برصاص الاحتلال في أم صفا، شمال غرب رام الله. pic.twitter.com/81QyVmqPTD — ‏جَفرَا الحُب والثَورَة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) July 7, 2023

الأهالي يتصدون لاعتداءات المستوطنين على أراضيهم في قرية أم صفا شمال غرب رام الله. pic.twitter.com/d6Hu9xAkQj — شبكة قدس الإخبارية (@qudsn) July 7, 2023

ارتقاء الشاب عبد الجواد صالح الى علياء الخلود من عارورة على اراضي ام صفا والتي تهدد اراضيها بالمصادرة قبل قليل اثر تصاعد مواجهات في القرية قبيل الظهر ، الاحتلال لا بكل ولا بمل من الدم . والفلسطيني لا يكل ولا بمل من التضحيات. pic.twitter.com/qeUXqyRLc3 — AIDA (@Ayda07084935) July 7, 2023

الشهيد عبد الجواد صالح من بلدة عاروة شمال مدينة رام الله والذي ارتقى قبل قليل متأثراً بإصابته برصاص الاحتلال خلال تصديه لعدوان المستوطنين في بلدة ام صفا المجاروة pic.twitter.com/TG5Ls71Fw5 — حسن التميمي 🇵🇸 (@HassanTamimi_) July 7, 2023

(وكالات)