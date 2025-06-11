شهيد وثلاثة جرحى جراء غارة إسرائيلية على قضاء بنت جبيل جنوب لبنان- (صور)

بيروت: استشهد شخص الأربعاء في غارة إسرائيلية على جنوب لبنان، بحسب ما أفادت وزارة الصحة اللبنانية.

وأورد بيان صادر عن الوزارة أن “الغارة التي شنتها مسيرة للعدو الإسرائيلي على بلدة بيت ليف قضاء بنت جبيل أدت إلى سقوط شهيد وإصابة ثلاثة أشخاص بجروح”.

وأفادت الوكالة الوطنية للإعلام الرسمية بأن الضربة استهدفت “باحة منزل” في البلدة، وأن صاروخا أصاب “سيارة صاحب المنزل”.

⚡مسيرة إسرائيلية تغتال لبنانياً في ساحة منزله، داخل بلدة بيت ليف جنوب لبنان pic.twitter.com/tQVTmfuelN — Arab-Military (@ashrafnsier) June 11, 2025

أهل جنوب لبنان ليسوا أرقامًا… “إبراهيم علي ملك” يرتقي شهيدًا على تراب بيت ليف إثر غارة صهيونية غادرة، بغطاء أميركي وتواطؤ لبناني pic.twitter.com/hXS45zKa3S — Yara (@Yara835907487) June 11, 2025

يأتي ذلك غداة استشهاد شخصين في غارة إسرائيلية على بلدة شبعا الجنوبية.

وتواصل إسرائيل عدوانها على لبنان بالرغم من إبرام اتفاق لوقف إطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر.

ونصّ الاتفاق على انسحاب مقاتلي حزب الله من منطقة جنوب نهر الليطاني (على مسافة نحو 30 كيلومترا من الحدود)، وتفكيك بناه العسكرية فيها، في مقابل تعزيز الجيش اللبناني وقوة يونيفيل انتشارهما قرب الحدود الجنوبية، وسحب إسرائيل قواتها من الأراضي التي توغلت إليها خلال النزاع.

ويطالب لبنان المجتمع الدولي بالضغط على اسرائيل لوقف هجماتها والانسحاب من خمسة مرتفعات لا تزال متمركزة فيها داخل أراضيه.

(وكالات)